Close Up, a Telenord i protagonisti di cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Monica Calamai
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Monica Calamai, Direttore Generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM) Liguria e coordinatrice dell'Area Nord Ovest del Forum Permanente dei Direttori Generali.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
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