G19+2 Sanità, chiusa la sessione mattutina della seconda giornata: la Liguria protagonista dei nuovi modelli di assistenza territoriale

Si è conclusa la fase mattutina della seconda e ultima giornata del Forum “G19+2 Sanità – Regioni a confronto”, l’appuntamento ideato e coordinato da Telenord e Motore Sanità che riunisce istituzioni, professionisti, imprese e cittadini per discutere il futuro del Servizio Sanitario Nazionale.

L’edizione 2026, ospitata a Genova, si conferma come un’importante piattaforma di confronto sui temi più strategici per la sanità italiana, con l’obiettivo di superare le narrazioni teoriche e affrontare in modo concreto le sfide poste dall’evoluzione del sistema sanitario, tra autonomia regionale, innovazione digitale, sostenibilità e nuovi modelli di presa in carico.

La mattinata, ospitata nella Sala Scirocco, si è aperta con la sessione dedicata a “La Liguria laboratorio della Sanità del futuro”, introdotta dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò e moderata da Roberto Rasia. Al centro del confronto il tema della longevità e dell’invecchiamento della popolazione, fenomeno che vede la Liguria come la regione più anziana d’Italia e quindi osservatorio privilegiato per sperimentare nuove strategie di prevenzione, assistenza e programmazione sanitaria.

Nel corso degli interventi, Claudia Reggiani, direttore generale di Liguria Salute, insieme agli esperti Ernesto Palummeri e Alberto Pilotto, ha approfondito le sfide legate alla gestione delle cronicità, della fragilità e della presa in carico delle persone anziane, evidenziando la necessità di trasformare la crescente longevità della popolazione in un elemento centrale della pianificazione sanitaria regionale.

Ampio spazio è stato poi dedicato all’attuazione del PNRR e allo sviluppo della rete territoriale. La sessione su Case di Comunità e Ospedali di Comunità ha posto l’attenzione sul ruolo della Liguria come possibile modello nazionale nell’implementazione delle strutture previste dalla riforma dell’assistenza territoriale. Paolo Bordon, direttore generale dell’Area Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, ha illustrato lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mentre Pier Luigi Vinai e Marco Damonte Prioli hanno approfondito rispettivamente il ruolo degli enti locali e l’organizzazione della rete territoriale regionale. Fabio Inzani ha inoltre offerto una riflessione sulle differenze progettuali tra settore pubblico e privato nella realizzazione delle nuove infrastrutture sanitarie.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata ai temi dell’innovazione digitale, della telemedicina e della continuità assistenziale attraverso il focus su IT-CURA e Centrali Operative Territoriali (COT). Claudia Telli e Luciana Venezia hanno illustrato gli strumenti e le strategie sviluppate dalla Regione Liguria per favorire l’integrazione tra assistenza domiciliare, medici di medicina generale, infermieri di famiglia e specialisti.

Il dibattito, che ha coinvolto rappresentanti delle aziende sanitarie, degli ordini professionali e delle principali organizzazioni del settore, ha affrontato questioni cruciali come il telemonitoraggio dei pazienti, l’utilizzo delle tecnologie digitali per la stratificazione del rischio e il follow-up, il ruolo delle professioni sanitarie nei nuovi modelli organizzativi e le criticità applicative del DM77 nella presa in carico territoriale.

Dagli interventi è emersa la necessità di rafforzare ulteriormente l’integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari, puntando su una governance condivisa e su strumenti digitali in grado di garantire continuità assistenziale, prossimità delle cure e maggiore accessibilità per i cittadini.

Nel pomeriggio il Forum prosegue con gli ultimi appuntamenti in programma, continuando il confronto tra Regioni e stakeholder sulle prospettive di evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale.

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