Genova, la Croce Verde Quarto dei Mille vince il torneo sanitario nazionale Anpas 2026

GENOVA - Un risultato di grande prestigio per la Croce Verde di Quarto dei Mille che si è aggiudicata il primo posto al Torneo Sanitario Nazionale ANPAS 2026, svoltosi dal 19 al 21 giugno a Borgo Val di Taro (Parma), organizzato in collaborazione con l'Assistenza Pubblica Volontaria Borgotaro-Albareto e ANPAS Emilia-Romagna.

Dopo l'interruzione dello scorso anno a causa del maltempo, la manifestazione è tornata a riunire oltre 25 squadre di soccorritrici e soccorritori provenienti da tutta Italia, chiamate a confrontarsi attraverso sei complessi scenari di emergenza studiati per riprodurre situazioni operative realistiche e valutare capacità tecniche, organizzative e di lavoro in squadra.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata la squadra della Croce Verde di Quarto dei Mille composta da Diego Lindao, Emma Narizzano, Matteo Rovere e Luca Testa, che ha saputo distinguersi per preparazione, competenza e capacità di affrontare con efficacia le prove proposte.

Questo importante risultato rappresenta il riconoscimento di un percorso fatto di impegno costante, formazione continua, esercitazioni, addestramenti e condivisione di esperienze. Ore e ore dedicate a migliorare le proprie competenze e a consolidare quello spirito di squadra che costituisce uno degli elementi fondamentali dell'attività di soccorso.

La vittoria ottenuta a Borgo Val di Taro non è soltanto il successo di quattro soccorritori, ma il risultato del lavoro quotidiano di tutta l'Associazione, che da oltre un secolo investe nella formazione e nella crescita dei propri volontari e volontarie per garantire un servizio sempre più qualificato alla cittadinanza.

"La Croce Verde di Quarto dei Mille desidera esprimere le più sincere congratulazioni a Diego, Emma, Matteo e Luca per aver rappresentato con professionalità, passione e orgoglio la nostra pubblica assistenza e l'intero movimento ANPAS ligure. Un successo che rende orgogliosa tutta la nostra comunità".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.