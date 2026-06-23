Gaslininsieme, sfilata benefica il 29 giugno: clienti modelle per un giorno a sostegno della musicoterapia
di Redazione
GENOVA - Una serata in cui la moda diventa strumento di solidarietà e partecipazione. Lunedì 29 giugno, alle ore 19.30, la Piscina Gropallo di Nervi ospiterà una speciale sfilata benefica il cui ricavato sarà devoluto a Gaslininsieme ETS per sostenere il progetto di musicoterapia dell’Istituto Giannina Gaslini.
L’iniziativa è promossa da Piscina Groppallo, Gioielleria Natoli, GALA Genova e Bottino Corsetteria, realtà che da anni rappresentano un punto di riferimento nel panorama commerciale genovese. Gioielleria Natoli, fondata nel 1915, è una storica insegna cittadina dell’alta gioielleria e dell’orologeria; Bottino Corsetteria è conosciuta per la sua lunga tradizione nel settore dell’intimo e della moda mare; GALA Genova propone una selezione ricercata di abbigliamento e accessori, con attenzione alle tendenze e allo stile contemporaneo.
A rendere speciale la serata saranno soprattutto le protagoniste della passerella: clienti e amiche delle attività coinvolte che, per una sera, vestiranno i panni di modelle per un giorno, interpretando lo spirito autentico dell’iniziativa e trasformando la sfilata in un momento di condivisione e sostegno concreto a favore dei bambini del Gaslini.
Ospite speciale dell’evento sarà la stilista milanese Fridami Art Haute Couture, conosciuta per le sue creazioni dipinte a mano che fondono arte e moda, dando vita ad abiti unici e irripetibili.
A condurre la serata sarà la giornalista e presentatrice Chiara Lippi, che accompagnerà il pubblico tra eleganza, creatività e solidarietà.
Al termine della sfilata, gli ospiti potranno partecipare a un aperitivo al tramonto curato da Anita 17 Bistrot, nella suggestiva cornice della Passeggiata Anita Garibaldi, affacciata sul mare di Nervi.
L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato a Gaslininsieme ETS, la fondazione che sostiene l’attività dell’Ospedale Pediatrico Gaslini e che, attraverso il progetto di musicoterapia, contribuisce al benessere e alla qualità della vita dei piccoli pazienti durante il percorso di cura.
La serata rappresenta un’occasione per unire imprese, cittadini e territorio attorno a un obiettivo comune: sostenere concretamente un progetto che mette al centro i bambini e le loro famiglie, dimostrando come la solidarietà possa nascere anche da un momento di festa, bellezza e partecipazione.
Informazioni utili
Lunedì 29 giugno 2026 – ore 19.30
Piscina Gropallo
Passeggiata Anita Garibaldi 17, Genova Nervi
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:gaslininsieme
Condividi:
Altre notizie
Genova, giovedì 25 giugno open day screening oncologici alla Casa della Comunità Fiumara
19/06/2026
di Redazione
Liste d'attesa, oltre 30.400 liguri hanno ottenuto visite ed esami grazie al percorso di tutela
18/06/2026
di Redazione
Close Up, a Telenord i protagonisti di cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Monica Calamai
17/06/2026
di Roberto Rasia