Emergenza caldo, i centri medici Synlab lanciano iniziativa 'Punti Freschi'

Iniziativa dei centri medici Synlab per contrastare l'ondata di caldo di questi giorni. Da oggi fino alla fine di agosto, nelle giornate caratterizzate da temperature elevate, i centri medici Synlab di Genova, Savona e Spzia metteranno infatti a disposizione gratuitamente i propri spazi climatizzati dove poter sostare e bere acqua fresca.

Inoltre sottolineano che "in caso di emergenza o malore, si potrà fare affidamento al personale presente per mettersi in contatto in tempi rapidi con il 118. All'interno dei centri sarà anche disponibile un vademecum dedicato al colpo di calore, con indicazioni pratiche per riconoscere tempestivamente i sintomi e sapere come intervenire".

L'iniziativa si chiama "Synlab Punti Freschi" e nasce con l'obiettivo di offrire un aiuto concreto soprattutto alle persone più fragili, come anziani, bambini e donne in gravidanza, particolarmente esposte agli effetti delle ondate di calore che ogni estate interessano il territorio ligure.

"Le alte temperature rappresentano un rischio reale per la salute, soprattutto per le persone più vulnerabili - ha spiegato la Regional Director Simona Lombardi -. Con questa iniziativa vogliamo trasformare i nostri centri in piccoli presidi di prevenzione territoriale, offrendo un supporto semplice ma concreto ai cittadini durante tutta l'estate". "Synlab punti freschi" sarà attiva in tutti i centri fino al 31 agosto prossimo.

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