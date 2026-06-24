Donazione sangue, Villardita Spiderman e Annalisa testimonial della campagna di Regione

GENOVA - Venerdì 26 giugno alle 14.30 sarà la campagna estiva per invitare i cittadini a donare sangue prima di partire per le vacanze. Parteciperanno Marco Bucci Presidente di Regione Liguria, Silvia Salis sindaco di Genova, Vanessa Agostini coordinatrice del centro trasfusionale ligure dell’ospedale policlinico San Martino di Genova e Mattia Villardita volontario attivo da anni nel sociale e al fianco di Regione Liguria nelle campagne sulle donazioni.

Partecipano alla campagna estiva di Regione Liguria personaggi pubblici di fama nazionale e non solo.

Anche Annalisa si è esposta lanciando un messaggio sui social di Regione invitando i cittadini liguri a donare, oltre che ringraziando i donatori che contribuiscono con il gesto del dono a salvare molte vite.

La campagna ha come protagonista Mattia Villardita, il volontario savonese da sempre molto attivo nel sociale, che anche quest’anno indossa i panni di Spiderman, ricordando che donare è un gesto da supereroi. La campagna prenderà il via nei prossimi giorni con altri ospiti a sorpresa.

Regione ringrazia Mattia Villardita, Annalisa e tutti coloro che hanno aderito alla campagna. Tutti i volti e le clip saranno svelati nella conferenza stampa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.