AOM Genova, Marta Caltabellotta nominata nuova direttrice sanitaria

Cambio ai vertici della direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM) di Genova. È stata nominata Marta Caltabellotta, che assume ufficialmente l’incarico al posto di Emanuela Barisione, direttore ad interim dopo le dimissioni di Bruna Rebagliati.

La nomina arriva al termine di una fase di transizione seguita all’uscita dall’incarico della precedente direttrice, che aveva lasciato il ruolo dopo circa sei mesi e mezzo, il 14 giugno. Nel periodo intermedio la guida era stata affidata a Barisione, attuale direttrice dell’Unità operativa di Pneumologia a indirizzo interventistico e del Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA).

Caltabellotta porta in AOM un curriculum di lungo corso maturato nel sistema sanitario genovese e ligure. In passato ha lavorato all’ASL 3, dove ha diretto l’ospedale Villa Scassi prima della riforma sanitaria e ha ricoperto anche il ruolo di direttrice sanitaria dell’allora azienda genovese guidata da Luigi Bottaro.

Con questa nomina si chiude quindi la fase di interim e si apre una nuova guida per la direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera, chiamata a gestire attività complesse e strategiche per il sistema sanitario metropolitano genovese.

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