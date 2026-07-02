Maculopatia, la Liguria istituisce la giornata della sensibilizzazione

GENOVA – Una svolta importante per la sanità regionale e una vittoria storica per i diritti dei pazienti. Il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato all’unanimità l'istituzione della Giornata per la sensibilizzazione sulla maculopatia, che si celebrerà ogni anno il 13 dicembre. La Liguria diventa così la prima regione italiana a recepire formalmente questa necessità, impegnandosi contestualmente a rafforzare le attività di prevenzione e di diagnosi precoce sul territorio.

Il provvedimento ligure rappresenta un passo decisivo che spiana la strada al percorso nazionale. Lo scorso marzo, infatti, l’onorevole Ilenia Malavasi (XII Commissione Affari Sociali) aveva depositato alla Camera dei Deputati il disegno di legge per l'istituzione della Giornata Nazionale, nato proprio su input e forte spinta del Comitato Macula ETS e del suo Presidente, Massimo LIgustro.

Per l'associazione, che dal 2019 si batte con determinazione a tutela dei malati di maculopatia e delle patologie retiniche, l'unanimità espressa dall'aula (23 voti favorevoli su 23) rappresenta il coronamento di un lungo percorso di dialogo istituzionale.

"Siamo profondamente felici, commossi e grati per questo straordinario successo", dichiara con emozione il Presidente Massimo Ligustro. "Il fatto che il Consiglio abbia espresso un voto favorevole all'unanimità, dimostra una vicinanza autentica e una grande sensibilità verso le sofferenze e le necessità dei pazienti. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutte le forze politiche regionali che, senza alcuna distinzione, hanno accolto e votato la nostra richiesta. Questo risultato non è solo una vittoria per il nostro territorio, ma lancia un segnale fortissimo a livello nazionale, gettando basi solide per il futuro della cura e della prevenzione in tutta Italia."

Il Comitato Macula continuerà a lavorare a stretto contatto con le istituzioni regionali e nazionali per garantire che questa giornata sia il fulcro di campagne di screening e informazione sempre più efficaci.

Per info: www.comitatomacula.it – email info@comitatomacula.it

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