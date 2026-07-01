Valle Scrivia, l'auto infermieristica resta operativa per tutta l'estate

GENOVA - Auto infermieristica per tre mesi in Valle Scrivia. A deciderlo l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, che ha voluto continuare la sperimentazione del mezzo di soccorso avanzato infermierizzato (MSA1), garantendo la continuità del servizio sul territorio fino al termine dell'estate, anche in considerazione del consistente aumento delle presenze durante la stagione estiva e dei numerosi turisti che frequentano la valle. La sperimentazione era stata avviata nell'aprile 2026 per far fronte alle criticità temporanee determinate dai cantieri autostradali e per assicurare una risposta ancora più efficace del sistema dell'emergenza-urgenza.





L'analisi dei dati raccolti dalla Centrale Operativa 118 di Genova nei primi tre mesi di attività evidenzia come il servizio abbia rappresentato un supporto alla rete dell'emergenza territoriale. Nella fascia oraria notturna sono stati effettuati 37 interventi in 92 giorni (corrispondenti a 2,8 interventi per settimana) e la casistica registrata risulta compatibile con la gestione da parte di un mezzo infermieristico avanzato, secondo i protocolli operativi del sistema di emergenza-urgenza.





“La continuità del servizio - spiega l’assessore Nicolò - consente di garantire ai cittadini e a chi frequenta la Valle Scrivia durante il periodo estivo, in cui si registrano maggiori presenze, un presidio avanzato di emergenza, mentre prosegue il lavoro di analisi sull'organizzazione più efficace per il territorio. Il nostro metodo è quello di ascoltare i tecnici, leggere i numeri e scegliere le soluzioni migliori senza pregiudizi, mettendo sempre al primo posto la sicurezza delle persone. L'obiettivo è assicurare un servizio efficiente, appropriato e sostenibile, capace di rispondere alle reali esigenze”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.