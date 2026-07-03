Papilloma virus, Icardi: ""Vaccinarsi è fondamentale e protegge da diversi tumori"

GENOVA - Circa 62% di calo della mortalità per il tumore del collo dell’utero grazie alla scienza e alla ricerca, come pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Jama. Il risultato è stato raggiunto negli Usa attraverso la diagnosi precoce, ovvero allo screening, e soprattutto per la disponibilità del vaccino che protegge dall’infezione da Papilloma Virus o HPV, il responsabile delle trasformazioni che portano la cellula sana a diventare neoplastica. Col tempo si è visto che il vaccino protegge anche da altri tumori e non è utile solo per le ragazze, ma anche per i ragazzi. L’infezione è infatti responsabile, considerando diversi specifici ceppi di HPV, “cugini” tra loro, di molte forme cancerose, oltre il tumore della cervice uterina.

Un passo importante, anche per recuperare chi non si è vaccinato nel periodo indicato, è avvicinare quanto più possibile l’opportunità di prevenzione ai bisogni, come ha fatto il progetto ImmUniGe, che ha portato la vaccinazione tra i giovani attraverso giornate per la prevenzione che mettono a disposizione percorsi agevolati presso ambulatori vaccinali dedicati.

«Vaccinarsi è fondamentale e protegge da diversi tumori – spiega Giancarlo Icardi, Direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università di Genova –. E non bisogna dimenticare che il vaccino può essere fatto anche più avanti, oltre all’offerta che si propone a ragazzi e ragazze a partire dal compimento dell’undicesimo anno. In particolare, il recupero di chi non è stato precedentemente vaccinato o non abbia completato il ciclo vaccinale è raccomandato per le donne almeno fino a 26 anni compiuti, anche utilizzando la chiamata al primo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero, e per gli uomini almeno fino a 18 anni compresi».

In Liguria, ricordiamo, l’offerta è gratuita anche per le donne nate dal 1995 in avanti e per i maschi dal 2004 in poi se non si sono vaccinati prima.

Il professor Giancarlo Icardi, docente universitario e direttore di Igiene del San Martino, è stato ospite nel Live di Telenord. Ecco il suo intervento integrale.

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