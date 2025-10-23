Un Soffio di Speranza: a Genova un concerto per vaccinare oltre 200.000 bambini contro la poliomielite

Domenica 30 novembre, alle ore 16:30, il Teatro Carlo Felice di Genova ospiterà “Un Soffio di Speranza – Note per un Mondo senza Polio”, un concerto benefico organizzato dagli 11 Rotary Club di Genova in collaborazione con il Distretto Rotary 2032, la Fondazione Teatro Carlo Felice e la Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883. L’evento, ad ingresso libero con donazione facoltativa, sostiene la campagna globale End Polio Now, che ha ridotto del 99,9% i casi di poliomielite nel mondo.





In occasione della Giornata Mondiale della Polio del 24 ottobre, la facciata del Palazzo della Regione Liguria si è illuminata con i colori della campagna, un gesto simbolico a conferma del sostegno regionale all’iniziativa. Il concerto, diretto dai Maestri Fabrizio Callai e Bernardo Pellegrini, vedrà esibirsi l’Orchestra di Fiati e Percussioni “Città di Genova”, composta da circa settanta musicisti provenienti dalle principali bande della città e della Riviera.





Il programma musicale offrirà un viaggio tra grandi compositori europei e italiani, con brani di Rossini, Strauss, Shostakovich, Verdi, Elgar, Morricone, Barry e un omaggio a Fabrizio De André. L’obiettivo è raccogliere fondi per vaccinare almeno 200.000 bambini nel prossimo anno, superando il traguardo di 150.000 dosi raggiunto nel 2024.





Il programma PolioPlus del Rotary, attivo dal 1979, ha già vaccinato oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi, con il sostegno di organizzazioni come l’OMS e la Bill & Melinda Gates Foundation, che raddoppia ogni donazione raccolta dal Rotary.





Luigi Gentile, Governatore del Distretto Rotary 2032, sottolinea l’importanza dell’evento: “Questo concerto è più di un momento culturale, è un messaggio di fiducia nella cooperazione globale. Invitiamo tutta Genova a partecipare per sostenere insieme la lotta contro la poliomielite e consegnare un futuro libero da questa malattia alle nuove generazioni.”





L’iniziativa è patrocinata dalla Commissione Europea, Regione Liguria e Comune di Genova. La prenotazione è consigliata su Eventbrite cercando “Un soffio di speranza” o “Concerto per la Polio – Genova”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.