Ultime ore di trattative, la Giunta Salis nascerà oggi: nel pomeriggio la presentazione ufficiale

Silvia Salis annuncerà oggi la nuova Giunta comunale di Genova. L'annucni oarriva da Palazzo Tursi, dove oggi pomeriggio verrà presentata ufficialmente la squadra della neo sindaca alla guida del Comune.

I contatti tra partiti e alleati sono in fase conclusiva e la squadra è ormai definita, con solo pochi dettagli ancora da limare. Il Partito Democratico, forte del risultato elettorale, punta a ottenere una rappresentanza più ampia all’interno dell’esecutivo.

Cultura – Il nome nuovo emerso nelle ultime ore per l’assessorato alla Cultura è quello di Massimiliano Morettini, imprenditore ed ex assessore nella Giunta Vincenzi. La sua candidatura appare in vantaggio rispetto ad altre figure di rilievo nel panorama culturale, come Laura Sicignano o Serena Bertolucci, attualmente direttrice del Museo del '900 di Mestre. Più defilata la posizione del vaticanista Marco Ansaldo, inizialmente considerato tra i profili in esame.

Democratici – Il Partito Democratico ha già in lista tre nomi certi: Alessandro Terrile sarà vicesindaco, Massimo Ferrante assumerà la delega ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, mentre Rita Bruzzone – ex vicepresidente del Consiglio comunale – dovrebbe entrare in Giunta con la delega al Personale. Ma il partito rivendica un quarto o addirittura un quinto nome, forte del 30% dei consensi ottenuti alle urne: un tema, questo, che si è posto fin dall'inizio delle trattative e che è stato sempre fonte di frizioni.

Trasporti – L’assessorato ai Trasporti resta uno dei dossier più delicati, anche per la questione del finanziamento statale al progetto Skymetro. Il nome di Stefano Pesci, ex direttore di esercizio di Amt, viene valutato come opzione tecnica di alto profilo. Se si opterà per una figura politica, il Pd potrebbe indicare Davide Patrone, capogruppo uscente e il più votato tra i Dem alle recenti elezioni. Resta il fatto che la vicenda del prolungamento della metropolitana in Valbisagno - con la neosindaca che ha promesso di non portare avanti l'attuale progetto ma al contempo di salvare i 400 milioni che il Governo ha stanziato per realizzarlo - necessità di una figura che vada molto ben ponderata, il compito è di quelli difficili.

Alleanze – Per Alleanza Verdi Sinistra circolano con insistenza i nomi di Francesca Ghio, in corsa per le Politiche giovanili e le Pari opportunità, e Lorenzo Garzarelli, indicato per la delega al Lavoro. Nessuna delle due posizioni è però ancora blindata, e restano aperti spazi per eventuali cambi in corsa.

Nomi confermati – Tra i nomi dati per certi, salvo sorprese dell’ultima ora, figurano Tiziana Beghin per il Movimento 5 Stelle, Arianna Viscogliosi e Cristina Lodi per l’area riformista, e Silvia Pericu per la lista civica della sindaca Salis. Tutte figure che riflettono il patto politico costruito in campagna elettorale.

Consiglio – Per la presidenza del Consiglio comunale, che spetterà al Partito Democratico, il nome più accreditato è quello di Vittoria Canessa. Preparata e apprezzata, Canessa rappresenta anche l’area bonacciniana del Pd, un equilibrio interno rilevante dopo la netta affermazione della mozione Schlein nella composizione della Giunta.

