Ufficiale, Matteo Campora si è dimesso da assessore comunale: "Ringrazio per la fiducia, continuero' a sostenere la città"

Questa mattina l’assessore del Comune di Genova Matteo Campora ha rassegnato le sue dimissioni con decorrenza immediata. Campora è stato eletto nel consiglio regionale della Liguria dopo le ultime elezioni.

«Oggi è un momento importante della mia vita e della mia carriera politica e professionale. Con queste dimissioni, infatti, termina il mio rapporto con il Comune di Genova iniziato nel 1997 con 10 anni di esperienza nel Municipio Bassa Val Bisagno, altri 10 anni come consigliere comunale con le Giunte Vincenzi e Doria e quindi gli ultimi otto anni, molto intensi e ricchi di soddisfazioni, con il sindaco Bucci, occupandomi di alcuni dei principali problemi della città – dichiara l’ex assessore Campora – Voglio ringraziare per la fiducia accordata il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco Pietro Piciocchi, tutta la Giunta e tutte le persone con cui ho collaborato a tutti i livelli, dagli uffici alle società partecipate. Naturalmente, anche se in un altro ruolo, continuerò a sostenere la nostra città che avrò sempre nel cuore».

Ha poi aggiunto Campora: «Dalla mia lunga esperienza come assessore, insieme al sindaco Bucci, alla Giunta e agli uffici, nascono più di un miliardo di euro di finanziamenti che abbiamo ottenuto per la mobilità urbana e i trasporti della città. Ma lasciamo anche una percentuale di raccolta differenziata del 51% contro il 33% del 2016, un’azienda come AMIU che nel 2017 era praticamente fallita e che invece oggi è sana e con 450 dipendenti in più, AMT che gestisce il trasporto pubblico su tutto il territorio della Città Metropolitana di Genova e tutte le società partecipate con il segno “più”: un lavoro di cui vado orgoglioso e che, sicuramente, sarà portato avanti al meglio da chi prenderà il mio posto».

«Ringrazio, a nome della Giunta, per il grande lavoro svolto in questi sette anni, l’amico e neoconsigliere regionale Matteo Campora, che oggi ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore per incompatibilità dei due incarichi. In questi anni di lavoro assieme si è consolidato un rapporto proficuo di lavoro insieme per la nostra città su deleghe importanti e strategiche come la Mobilità e l’Ambiente, temi sui quali Matteo ha già dato piena disponibilità di supporto e collaborazione nel suo nuovo incarico in consiglio regionale e di cui lo ringraziamo. Auguro a nome anche dei colleghi buon lavoro a Matteo nel suo nuovo incarico di consigliere in Regione Liguria». Lo dichiara il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi.