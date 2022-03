Ucraina, Rinaldi (Lega) a Telenord: "Io non giustifico chi giustificava Putin"

di Redazione

"Le immagini che stiamo vedendo sono drammatiche. E le conseguenze per la nostra economia possono essere pesantissime. Bisogna fermare questo conflitto"

Ospite nei nostri studi nel corso della "Diretta Live" di Telenord, Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, economista, fa un quadro molto preoccupato per la situazione. Alla quale forse, bisognava arrivare un po' più preparati. "Penso agli aumenti dei carburanti di queste ore - conferma - e penso anche ai moltissimi errori che si sono fatti. Ci siamo affidati completamente al mercato, quando forse avremmo dovuto prevedere una crisi di questo tipo nell'approvvigionamento energetico, e queste sono le conseguenze".

Poi, ovviamente, un commento più a largo raggio. "Ho criticato per due anni i virologi improvvisati - scherza - e quindi non mi metterò ora a parlare di strategie militari, visto che io sono un economista. Dico solo che una parte del mondo che io non giustifico, giustifica Putin. Mi dispiace, la televisione la guardiamo tutti, le immagini che arrivano sono drammatiche. Io non giustifico nessuno".

Non tutta colpa della Russia, tuttavia. "La verità è che mai come in questo momento si sente la mancanza di una vera politica estera europea. Lo diciamo in tanti da anni, e questi sono i risultati":

Lo spettro di una Terza Guerra Mondiale lo impressiona. "Non ne voglio nemmeno sentire parlare, anche perché sarebbe sicuramente una guerra nucleare, la fine di tutti".