Ucraina, partiti altri due tir. Gambino a Telenord: "Pronti altri tre o quattro, prima fase di raccolta conclusa"

di Redazione

"Il cuore dei genovesi riesce sempre a sorprendere. In viaggio anche il bus che porterà in Italia quaranta tra donne e bambini. Farà una sosta a Timisoara per farli riposare"

Sono partiti questa mattina da Piazzale Kennedy i due tir riempiti di aiuti dalla generosità dei genovesi: "Questa città - ammette a Telenord Antonino Gambino, consigliere delegato per la Protezione Civile - riesce sempre a sorprendere. C'è materiale per riempire almeno tre o quattro altri mezzi. E' chiaro che dobbiamo indirizzare tutto questo sforzo in modo che il trasporto arrivi a buon fine attraverso il percorso più sicuro".

Questa prima fase è stata un successo. "La raccolta verrà chiusa oggi alle ore 18. Era necessario dare una risposta immediata alla richiesta di aiuto, e questo punto di raccolta è diventato un punto di riferimento per tantissimi. Penso alle parrocchie, penso anche ai singoli cittadini che hanno voluto fare la loro parte".

I due caminon dovrebbero arrivare a destinazione domani nel primo pomeriggio: "Occorrono 20-24 ore - spiega Gambino - per arrivare al confine fra Ucraina e Polonia. Tempo necessario ovviamente per rispettare le soste e tutte le misure di sicurezza alle quali gli autisti sono tenuti in viaggio. La cosa positiva che una volta lì, in Ucraina è stata individuata una strada sicura per arrivare finalmente a destinazione".

Ma c'è un altro viaggio attualmente in corso fra Genova e l'Ucraina. "Un bus della Amt è partito con direzione Sirtec, tornerà indietro con quaranta fra donne e bambini. Siccome il viaggio è lungo, lo abbiamo detto, e stiamo parlando di persone molto provate, abbiamo organizzato una sosta di circa dodici ore a Timisoara, grazie ai nostri contatti. Lì donne e ragazzi avranno possibilità di mangiare, rinfrescarsi, riposarsi per qualche ora prima di riprendere il viaggio":