Turismo sostenibile, aperte iscrizioni corso per albergatori via Francigena

SloWays, tour operator specializzato in viaggi a piedi e in bici lungo i grandi cammini e partner ufficiale dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, ha lanciato un programma gratuito basato sulla scienza comportamentale. L’obiettivo è ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale delle strutture alberghiere, migliorando l’esperienza dei viaggiatori tramite tecniche di comunicazione più efficaci, come il “nudging”.

Il programma prevede incontri online, l’accesso a una piattaforma digitale e l’analisi dei risultati da parte di una rinomata università. Le iscrizioni al programma "Smart Business Accelerator per albergatori", in collaborazione con Behaviour Smart, sono aperte dal 7 al 17 marzo 2025.

Obiettivo sostenibilità e riduzione dei costi - SloWays si impegna a raggiungere l’obiettivo di "Net Zero" (emissioni nette zero), consapevole dell’impatto ambientale del turismo. Il programma, gratuito per le prime 20 strutture ricettive che si registreranno lungo la Via Francigena italiana, aiuterà gli albergatori ad adottare soluzioni innovative per rispondere alla crescente domanda di soggiorni sostenibili, senza costi aggiuntivi per i clienti. L’iniziativa contribuisce a ottimizzare la gestione dei costi e migliorare la qualità dell’esperienza per i viaggiatori.

Il programma e la sua struttura - Il percorso, che richiede circa 10 ore, include 4 incontri online di 40 minuti in cui verranno monitorati i progressi e analizzate eventuali difficoltà. L’utilizzo della piattaforma digitale beSMART guiderà le strutture attraverso azioni concrete per attivare cambiamenti nella comunicazione e nelle operazioni quotidiane. Gli albergatori potranno seguire il percorso al proprio ritmo, accedendo a moduli tematici con suggerimenti pratici e facili da implementare.

Strumenti e soluzioni pratiche - Gli albergatori riceveranno strumenti digitali di esecuzione guidata e coaching, con consigli pratici basati sulla psicologia umana. Questi strumenti aiuteranno a migliorare la comunicazione, la strategia di prezzo, la soddisfazione degli ospiti e l’efficienza operativa. Il nudging, attraverso segnali visivi, messaggi persuasivi e scelte predefinite, favorirà comportamenti positivi senza imporre restrizioni. Esempi pratici includono incentivi visivi per promuovere il riutilizzo degli asciugamani e la riduzione del cambio giornaliero della biancheria, oltre all’installazione di fontanelle d’acqua filtrata per ridurre l’uso di bottiglie di plastica. Il progetto, oltre ad avere un forte valore pratico, è anche una ricerca scientifica. I risultati delle azioni intraprese dagli albergatori verranno monitorati e analizzati per valutarne l’efficacia.

