Tunnel subportuale, sopralluogo del ministro Salvini: "A Genova opere per 14 miliardi, non ci sono precedenti"

La visita genovese del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini non si è fermata al palco di ieri sera al Porto Antico con la chiusura della campagna elettorale di Pietro Piciocchi ma è proseguita all'ombtra della Lanterna: il leader della Lega insieme al suo braccio destro, il viceminoistro Edoardo Rixi, e il presidente di regione Marco Bucci ha effettuato un sopralluogo al cantiere del tunnel subportuale. Non ci sono novità sostanziali sul cantiere di Amplia, società in house di Autostrade per l'Italia, si è trattato più che altro di una visita per mostrare il progresso dei lavori e fare il punto della situazione.

A fare da "guida" ai giornalisti è il presidente Bucci, che da un punto sulla nuova strada sopraelevata vicino alla Lanterna (siamo circa all'altezza dell'ex ponte idroscalo) indica i punti chiave del cantiere: la fossa dove "verrà messa la talpa che arriverà sino a viale Brigate Partigiane e poi tornerà indietro per creare i due tunnel", la cosiddetta "doppia canna"; poi il collegamento con la sopraelevata portuale per i camion, gli ingressi e le uscite per le automobili e quello per i treni, che si collega sia alla linea sommergibile che al Campasso; infine il parco, che comprende "quello che oggi è il parco della Lanterna, cioè la costruzione, il museo", che viene ampliato dall'area circostante". Il costo previsto "è sicuramente di 940 milioni, poi ci sono degli altri costi di Aspi, ma quelli io non li vedo" chiosa Bucci, che sui tempi dà indicazioni più generiche, indicando una conclusione "tra il 2029 e il 2030" perché dipende dalla gara per lo scavo della talpa.

Salvini - Il ministro Matteo Salvini ha voluto sottolineare l'importanza del cantiere, "uno dei tantissimi aperti a Genova - ha dichiarato -. Ci sono opere in corso per 14 miliardi, non so se ci sono precedenti storici di questo genere. Dalle periferie alla diga, alla metropolitana, ai ponti per togliere i camion dal centro, a questo che l'anno scorso era il nulla e adesso ha 150 operai al lavoro e libererà la lanterna. Qua dove ci siamo oggi c'è cemento, ci sarà un parco, ci sarà verde, ci sarà erba, ci saranno alberi, toglierà traffico e farà respirare ancora di più Genova. Quindi diciamo che c'è un rinascimento strutturale che da ministro vedo in poche altre città italiane e e ringrazio le imprese e gli operai che fra mille difficoltà, perché lavorare fra il mare e i monti non sempre è facile, però stanno rispettando tutti i tempi prestabiliti,

