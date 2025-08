Tunnel Fontanabuona: Conferenza Servizi parte in autunno, obiettivo chiuderla entro il 2025

La Conferenza dei Servizi per il progetto del tunnel della Val Fontanabuona inizierà in autunno e dovrebbe concludersi entro la fine del 2025. Lo ha annunciato in Consiglio regionale l’assessore Simona Ferro, intervenuta su delega dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Federico Bogliolo (Vince Liguria).

Il progetto, atteso da decenni dalle comunità della vallata per garantire un collegamento diretto con l’autostrada A12 e la Riviera di Levante, sta dunque per entrare nella sua fase autorizzativa cruciale.

Secondo quanto riferito dalla Ferro, Autostrade per l’Italia (ASPI) è in attesa del via libera con prescrizioni da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ricevuto il parere, la società provvederà a integrare le richieste entro luglio, per poi trasmettere la documentazione aggiornata al Ministero delle Infrastrutture in vista dell’avvio ufficiale della Conferenza dei Servizi.

Tra le modifiche più rilevanti al tracciato del tunnel, è prevista l’introduzione di cunicoli di fuga laterali nelle gallerie, che andranno a sostituire il setto centrale inizialmente previsto. Questa variazione, secondo quanto dichiarato, non rappresenterebbe un ostacolo all’apertura dell’iter autorizzativo.

“L’obiettivo – ha dichiarato la Ferro – è trasmettere il progetto aggiornato al Ministero entro l’autunno e chiudere la Conferenza entro il 2025”.

Proprio Bogliolo commenta: “Oggi in Consiglio regionale ho portato all’attenzione il tema delle tempistiche per l’avvio del cantiere del tunnel della Val Fontanabuona. La Giunta, rispondendo alla mia interrogazione, ha confermato che la chiusura della Conferenza dei Servizi è prevista entro il 2025. Nello stesso periodo, Autostrade per l’Italia avvierà il confronto con il MIT e gli enti coinvolti per definire le procedure di affidamento: i lavori potranno quindi iniziare all’inizio del 2026.”

“È un passaggio importante – conclude Bogliolo – che conferma la volontà di accelerare su un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della Val Fontanabuona e dell’intero Levante. L’impegno di Regione Liguria, unito al ruolo attivo di ASPI e alla prossima convocazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è un segnale concreto di attenzione verso un’opera attesa da decenni. Continueremo a seguire da vicino ogni fase del percorso, perché questo tunnel rappresenta una svolta storica per la mobilità dell’entroterra.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.