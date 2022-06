Tunnel delle Ferriere, confermata la riapertura in entrambe le direzioni il 16 luglio

di Redazione

"La riapertura dal 16 luglio riuscirà a garantire un ritorno alla normalità già dalle prime settimane del periodo estivo"

Come da programma stabilito il Tunnel delle Ferriere, in provincia di Genova, riaprirà il prossimo 16 luglio

Nell'incontro che si è tenuto stamani nel Salone del Consiglio della Città Metropolitana di Genova, i dirigenti Anas hanno rassicurato i sindaci, le associazioni e i rappresentanti delle aziende del territorio della Val Fontanabuona, per quanto riguarda i lavori in essere nel tunnel delle Ferriere.

I tecnici hanno ribadito che il cronoprogramma è "perfettamente rispettato" e la riapertura al transito a tutti i veicoli, contemporaneo in entrambe le direzioni di marcia, avverrà il 16 luglio, come da previsioni.

"L'incontro di oggi - ha detto Franco Senarega, consigliere delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova - ha ulteriormente confermato che la scelta della chiusura totale sia stata quella più saggia. Anas sta rispettando i tempi con precisione, sono particolarmente soddisfatto che sia venuta incontro alle esigenze espresse e, come ho già detto in passato, la riapertura dal 16 luglio riuscirà a garantire un ritorno alla normalità già dalle prime settimane del periodo estivo, e questo è estremamente importante per l'economia del territorio".