Chiusura del tunnel delle Ferriere, l'assessore Giampedrone "Limiteremo il più possibile i disagi"

di Redazione

Da settimane in contatto con Anas e, al contempo, con le concessionarie autostradali per cercare di limitare l’impatto dei lavori prima e ora della chiusura

Come d'accordo con Regione Liguria sono stati rimossi sulla rete autostradale ligure i cantieri, il tutto per agevolare il traffico nei fine settimana. La rimozione è prevista dalle 14.00 del venerdì alle 12.00 del lunedì successivo. Un piano che proseguirà fino alla lunga pausa estiva e a cui si aggiungerà, dal 27 maggio al 6 giugno, un ulteriore pausa per il ponte del 2 giugno.



Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dal territorio, in particolare dalle associazioni imprenditoriali, a seguito della chiusura del tunnel delle Ferriere in Val Fontanabuona decisa da Città Metropolitana d’intesa con i sindaci del territorio, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, spiega: “Siamo da settimane in contatto con Anas e, al contempo, con le concessionarie autostradali per cercare di limitare il più possibile l’impatto dei lavori sulle strade.

Da oggi fino al 6 giugno sulla tratta A12 ci è stata assicurata una situazione meno impattante per quanto riguarda i cantieri. A fine mese è prevista una nuova riunione del tavolo di confronto con le concessionarie per fare il punto sui mesi successivi di giugno e luglio in modo da arrivare alla lunga finestra di sospensione delle lavorazioni da agosto ai primi di settembre con i minori disagi possibili, tenuto conto dei tempi di alcune lavorazioni imposti dal ministero nel rapporto diretto con le concessionarie autostradali”.