Tumori pediatrici, iniziative e testimonianze di Abeo Liguria

Anche quest’anno Abeo Liguria partecipa ad “Accendi d’Oro – Illuminiamo insieme il futuro dei bambini e degli adolescenti malati di tumore”, la campagna nazionale promossa da FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, di cui Abeo fa parte – in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sul cancro pediatrico.

Dal 21 al 28 settembre, in tutta Italia e in Europa, monumenti e luoghi simbolici si coloreranno di luce dorata per “accendere” l’attenzione del grande pubblico sui bisogni e i diritti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Ne abbiamo parlato in studio, nel corso di Liguria Live in onda su Telenord con:

Stefania Colonello (vicepresidente Abeo Liguria)

Simona Traspedini (volontaria dell'associazione)

"Ho perso Giulia che aveva 4 anni e mezzo e durante quella terribile esperienza ho toccato con mano, oltre al dolore delle famiglie, quanto sia difficile per molte di loro gestire la quotidianità della situazione che si trovano ad affrontare. Molti genitori vengono da fuori Genova o fuori Liguria, anche dall'estero. Hanno bisogno di un tetto, della spesa, di trasporti. Non tutti possono contare sul proprio lavoro e in questi percorsi, spesso lunghi, occorrono risorse importanti. Ecco perché mi sono avvicinata ad Abeo (Associazione ligure del bambino emopatico ed oncologico), offrire un piccolo o grande aiuto fa stare meglio se stessi e gli altri", ha raccontato Stefania.

"Anche io ho vissuto un'esperienza famigliare diretta - ha aggiunto Simona - ma ho avuto la fortuna di uscirne e mi sono sentita in dovere di mettere a disposizione un po' del mio tempo per gli altri. Invito tutti a diventare volontario di Abeo, contattando la nostra associazione tramite il sito e seguendo le nostre attività, in questo mese di settembre sono numerose ma poi anche a Pasqua e durante l'anno. Abbiamo bisogno di tutti".

Ecco il loro intervento integrale.

