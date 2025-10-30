Trump annuncia accordo energetico con la Cina: “Possibile maxi acquisto di petrolio e gas dall’Alaska”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato, attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, che la Cina avrebbe accettato di avviare un processo di acquisto di energia americana, aprendo la strada a una possibile collaborazione economica di ampia portata.

Secondo quanto scritto dal tycoon, “la Cina ha concordato di avviare il processo di acquisto di energia dagli Stati Uniti”, aggiungendo che potrebbe essere avviata una transazione su larga scala per la fornitura di petrolio e gas provenienti dall’Alaska.

Trump ha inoltre annunciato che Chris Wright, Doug Burgum e i rispettivi team energetici si incontreranno a breve per valutare la fattibilità dell’intesa. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di definire un accordo energetico strategico in grado di rafforzare la cooperazione economica tra Washington e Pechino.

