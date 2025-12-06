Truffa a Genova, arrestato un uomo di 39 anni che ha raggirato un'anziana

La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino moldavo di 39 anni, accusato di aver truffato una donna russa residente in città, alla quale sarebbero stati sottratti 22mila euro attraverso un raggiro telefonico.

La ricostruzione - Le indagini, coordinate dalla Procura di Genova e svolte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Foce Sturla, hanno permesso di delineare gli eventi avvenuti nel maggio scorso. La vittima era stata contattata da una donna che si qualificava come operatrice della Polizia di Stato e che sosteneva di doverla aiutare a proteggere i suoi risparmi dall’azione di un presunto hacker dell’Est Europa.

Il raggiro - Secondo gli investigatori, la finta operatrice l’avrebbe indotta a trasferire somme di denaro verso conti esteri e a consegnare contanti a falsi impiegati di banca. In due diverse circostanze, la donna avrebbe consegnato un totale di 22mila euro sul luogo di lavoro, nella delegazione di Albaro.

Gli accertamenti - Quando ha compreso di essere stata ingannata, la vittima si è rivolta al Commissariato Foce Sturla per la denuncia. Gli agenti hanno quindi analizzato tabulati telefonici e celle agganciate nella zona, individuando il 39enne ritenuto colui che avrebbe materialmente ritirato il denaro.

L'arresto - Il sospettato è stato rintracciato nel comune di Verona e trasferito alla Casa Circondariale di Montorio dagli operatori della Squadra Mobile e del Commissariato Foce. Resta fermo il principio di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

