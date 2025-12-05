Savona: vendono un trattore fantasma, sono quattro gli indagati

I Carabinieri di Carcare (Savona) hanno scoperto una truffa online ai danni di un agricoltore locale, raggirato con l’offerta di un trattore fantasma per il quale aveva versato 1.000 euro su una Postepay.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Savona e partite a marzo, avevano già portato alla denuncia di un 23enne della provincia di Catanzaro. Successivi approfondimenti hanno coinvolto altre tre persone, tra i 22 e i 27 anni, residenti tra le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati telefoni cellulari, ricevute di ricariche, documentazione per carte prepagate e una patente in bianco pronta per essere contraffatta. Per i quattro indagati l’accusa è aggravata dal concorso di più persone, mentre gli inquirenti stanno verificando possibili collegamenti con altre truffe simili in Italia.

