Genova, vermi nella pasta servita a scuola: scoppia il caso in cinque primarie. In corso verifiche su centro cottura e forniture

Allarme nel servizio di ristorazione scolastica genovese: in cinque scuole primarie dei quartieri di Albaro e Nervi alcuni bambini hanno trovato vermi all’interno dei piatti di pasta serviti durante il pranzo. La segnalazione delle famiglie ha fatto scattare immediatamente l’intervento delle istituzioni.





Il Comune di Genova, informato tempestivamente, ha attivato la procedura d’emergenza prevista in questi casi, coinvolgendo i tecnici della Asl 3 per avviare una serie di controlli approfonditi sulla filiera della preparazione dei pasti. Le prime verifiche si sono concentrate sul centro cottura di Struppa, da cui provengono le forniture destinate alle scuole coinvolte.





L’amministrazione ha emesso un rapporto di non conformità, applicando all’azienda che gestisce la mensa una sanzione iniziale di 5.000 euro, in attesa dell’esito delle indagini igienico-sanitarie. La ditta di ristorazione ha comunicato alle autorità la marca, il numero di lotto e la data di scadenza delle mezze penne utilizzate durante il servizio, per consentire la tracciabilità completa della partita di pasta.





Intanto, la scoperta ha generato forte indignazione tra i genitori, che chiedono chiarimenti sulle procedure di controllo e sui tempi di revisione del servizio. L’azienda ha annunciato che rimborserà il costo del pasto a tutte le famiglie delle scuole interessate, mentre il Comune ha assicurato che verranno effettuati ulteriori sopralluoghi e verifiche straordinarie nei prossimi giorni.





L’obiettivo ora è garantire il ripristino immediato della qualità e sicurezza alimentare in tutte le mense scolastiche cittadine.

