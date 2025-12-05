Genova: patteggiano due degli imputati per i festini a base di cocaina

Due patteggiamenti nell’inchiesta sui festini a base di sesso e droga che due anni fa avevano scosso la “Genova bene”. L’escort Jessica Nikolic ha concordato una pena di un anno e otto mesi, mentre l’architetto Alessandro Cristilli ha patteggiato un anno e sei mesi, dopo il parere favorevole della pm Arianna Ciavattini e il via libera della giudice Elisa Campagna.

Resta da definire la posizione dell’imprenditore Christian Rosolani, già arrestato nelle fasi iniziali dell’indagine e che potrebbe chiedere la messa alla prova. Secondo la procura e la squadra mobile, i festini a base di cocaina ed escort coinvolgevano anche professionisti e imprenditori locali.

Da questa vicenda era nata anche un’inchiesta bis per corruzione e traffico di influenze: secondo il gip, gli organizzatori avrebbero invitato persone influenti della città per ottenere favori professionali, come emerge da intercettazioni agli atti.

