Disordini nelle carceri e nomine dirigenziali, Uilpa denuncia l'immobilismo su Genova Marassi

I penitenziari del Nord Ovest continuano a generare polemiche, a fronte dei disordini che si perpetuano ormai da mesi. A Como i vertici del carcere sono stati avvicendati dopo i disordini del 13 novembre, mentre a Genova Marassi, nonostante la rivolta del 4 giugno 2025, non è stato disposto alcun cambiamento. A denunciarlo è Fabio Pagani, segretario della UILPA Polizia Penitenziaria, che parla di “due pesi e due misure”.

Sovraffollamento - Nel carcere di Como, a fronte di una capienza regolamentare di 225 detenuti, se ne contano 379. La protesta, secondo le ricostruzioni, sarebbe scaturita dal tentativo di evasione di un detenuto, sventato dalla Polizia penitenziaria. Quattro i feriti: tre agenti in codice verde e un detenuto in codice rosso. L’allarme è rientrato intorno alle 19, con una rapida soluzione dell’emergenza grazie all’intervento degli agenti.

Genova - Situazione diversa a Marassi, dove l’istituto ospita circa 700 detenuti rispetto a una capienza di 535. Qui l’Amministrazione non ha ritenuto necessario sostituire i vertici, scelta che secondo Pagani stride con quanto accaduto a Como. A Genova, la rivolta ha coinvolto un’intera sezione da 200 detenuti, con circa 80 individuati come responsabili e una seconda sezione devastata.

Tensioni interne - La protesta sarebbe stata innescata da una violenza sessuale ai danni di un detenuto e dal mancato trasferimento dei cinque presunti aggressori. Decine di detenuti sono saliti sul tetto, mentre un intero quartiere del territorio di Marassi è rimasto chiuso per ore. Sul posto sono intervenute le unità del GIO, che hanno disposto i trasferimenti immediati. “A Roma due pesi, due misure”, conclude Pagani.

