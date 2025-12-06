Genova, motociclista si schianta dentro tunnel Caricamento: è in gravi condizioni

Grave incidente stradale nella notte nel tunnel di Caricamento, nel centro di Genova. Un uomo di circa 40 anni si è schiantato con la sua moto mentre viaggiava in direzione levante. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, e gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Il motociclista è stato stabilizzato e intubato prima di essere trasferito in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo. La strada è stata chiusa per un paio di ore per consentire le indagini e i rilievi.

