Treno veloce Cagliari-Olbia, test superato: la Sardegna si avvicina a una nuova era ferroviaria

Il collegamento ferroviario veloce tra Cagliari e Olbia compie un passo decisivo verso l’entrata in servizio. La sperimentazione del nuovo treno ha dato esito positivo, aprendo la strada a una possibile rivoluzione nei trasporti dell’isola: le due principali città della Sardegna potrebbero essere collegate in appena 2 ore e 15 minuti.

Dopo il viaggio di prova, si apre ora la fase dedicata alle verifiche tecniche. Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia procederanno all’analisi dei dati raccolti durante il test, valutando le prestazioni del convoglio, la compatibilità con la rete esistente e il comportamento del mezzo lungo il percorso.

Prima dell’avvio definitivo del servizio sarà necessario completare tutti gli approfondimenti tecnici e organizzativi, così da inserire il nuovo collegamento in modo stabile nella programmazione ferroviaria regionale.

Per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il risultato rappresenta un passaggio importante per il futuro della mobilità in Sardegna. Il ministro ha evidenziato come il potenziamento della rete ferroviaria e gli investimenti programmati stiano contribuendo alla realizzazione di collegamenti più moderni, rapidi ed efficienti.

Secondo Salvini, il lavoro svolto negli ultimi mesi, insieme agli interventi infrastrutturali e ai necessari disagi legati ai cantieri, sta portando risultati concreti per migliorare gli spostamenti di cittadini e imprese.

Il nuovo collegamento Cagliari-Olbia punta quindi a ridurre le distanze interne dell’isola e a offrire un’alternativa più competitiva al trasporto su strada, segnando un possibile cambio di passo per il sistema ferroviario regionale.

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