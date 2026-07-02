Ferrovia Cuneo-Ventimiglia, al via la nuova convenzione Italia-Francia: si apre una nuova fase per la linea transfrontaliera

Dal 1° luglio 2026 è ufficialmente entrata in vigore la nuova Convenzione intergovernativa tra Italia e Francia per la gestione e l'esercizio della ferrovia Cuneo-Ventimiglia. L'entrata in vigore arriva dopo la conclusione dell'iter di ratifica da parte della Francia, sancita con il decreto n. 2026-539 del 24 giugno 2026, che rende operativo l'accordo firmato a Milano il 24 aprile 2024 al termine di un lungo confronto tra i due Paesi.

Secondo l'Osservatorio per la Ferrovia del Tenda, il nuovo accordo non produrrà benefici immediati per i viaggiatori, ma rappresenta un passaggio fondamentale per rilanciare una delle principali infrastrutture ferroviarie transfrontaliere tra Italia e Francia. L'obiettivo è trasformare la linea Torino-Cuneo-Ventimiglia e il collegamento con Nizza in una ferrovia moderna, efficiente e maggiormente competitiva.

Tra le principali novità introdotte dalla convenzione c'è l'affidamento al Gestore dell'Infrastruttura italiano della pianificazione degli orari ferroviari, in collaborazione con le imprese che operano sulla linea. Inoltre vengono finalmente chiariti i criteri per la ripartizione delle spese di manutenzione, gestione ed esercizio, che saranno calcolate in modo proporzionale al numero dei treni circolanti, con una quota minima del 25% dei costi di gestione.

Con l'entrata in vigore del nuovo accordo viene definitivamente superata la convenzione del 24 giugno 1970, in vigore dal 1974. Si chiude così una lunga stagione di difficoltà nei rapporti tra i gestori delle infrastrutture dei due Paesi, che dal 2005 aveva contribuito al progressivo deterioramento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri. Una situazione culminata nel dicembre 2013 con la drastica riduzione dei collegamenti tra Torino e Nizza a sole due coppie di treni giornaliere e con il limite di velocità fissato a 40 chilometri orari sul tratto francese.

Dopo oltre vent'anni di criticità, il futuro della linea guarda finalmente al rilancio. Nel 2028 è previsto l'avvio degli interventi necessari per riportare la velocità massima a 80 chilometri orari. Un'opera che consentirebbe di ridurre i tempi di percorrenza di circa un'ora, rendendo il treno nuovamente competitivo rispetto all'automobile.

Non mancano però gli aspetti critici. Dal 1° luglio sono infatti entrati in vigore anche i nuovi aumenti tariffari decisi dalla Regione Piemonte, una misura che si ripete ogni anno dal 2019. Oggi un biglietto da Cuneo a Ventimiglia costa 9,75 euro, una cifra ormai molto vicina al costo di un viaggio in auto, stimato intorno agli 11 euro con gli attuali prezzi del carburante. In queste condizioni, per due persone l'automobile diventa economicamente più conveniente, penalizzando di fatto la scelta del trasporto ferroviario e gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Per questo motivo cresce l'attesa per un incremento delle corse ferroviarie, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha espresso l'intenzione di rafforzare il servizio.

Resta infine aperta la questione delle risorse economiche destinate agli interventi infrastrutturali. Al momento risultano finanziati gli studi tecnici necessari a definire le opere da realizzare, ma non sono ancora stati stanziati i circa 90 milioni di euro richiesti per la prima fase dei lavori, una spesa che dovrà essere sostenuta congiuntamente da Italia e Francia secondo i principi stabiliti dalla nuova convenzione. L'auspicio è che i finanziamenti vengano resi disponibili in tempi brevi, così da consentire l'avvio del programma di rilancio della linea.

Parallelamente prosegue il confronto tra istituzioni e soggetti coinvolti per definire un nuovo modello di esercizio della ferrovia, con l'obiettivo di potenziare progressivamente il servizio e valorizzare uno dei collegamenti ferroviari internazionali più importanti dell'arco alpino.

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