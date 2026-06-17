Sardegna, riapre la linea Chilivani–Porto Torres: completati lavori da 40 milioni tra galleria paramassi e rinnovo infrastrutturale

Dopo cinque mesi di interventi, torna pienamente operativa la linea ferroviaria Chilivani–Porto Torres. Rete Ferroviaria Italiana ha concluso un articolato programma di lavori che ha interessato in modo esteso l’infrastruttura ferroviaria sarda, con interventi su opere civili, armamento e mitigazione del rischio idrogeologico.

L’intervento più rilevante riguarda la realizzazione della fondazione della nuova galleria artificiale paramassi nel territorio comunale di Muros. L’opera, cofinanziata da RFI e Regione Autonoma della Sardegna, è stata progettata per proteggere la linea dai possibili distacchi di materiale roccioso dal versante sovrastante.

Dal punto di vista tecnico, la struttura si sviluppa su una fondazione lunga 462 metri in cemento armato, ancorata al terreno tramite 238 pali che raggiungono profondità fino a 25 metri. Si tratta di uno degli interventi più complessi realizzati negli ultimi anni sulla rete ferroviaria regionale.

Per garantire la sicurezza delle attività di cantiere sono stati inoltre eseguiti numerosi lavori preliminari, tra cui paratie in micropali per il contenimento dei terreni e l’installazione di circa 40 mila metri quadrati di reti protettive sui versanti di Punta Cane e Chervu. È stato inoltre realizzato un sistema doppio di barriere paramassi lungo un tratto complessivo di circa 800 metri.

In alcune fasi operative, per il trasporto dei materiali nelle aree più impervie, si è reso necessario anche l’impiego di elicotteri. L’investimento complessivo per queste lavorazioni si aggira intorno ai 25 milioni di euro, con l’utilizzo di oltre 18 mila metri cubi di calcestruzzo e 3.600 tonnellate di acciaio nei primi sei mesi dell’anno.

Parallelamente sono stati eseguiti interventi di consolidamento strutturale lungo la tratta Chilivani–Porto Torres. In particolare, è stata demolita e ricostruita una sezione di circa 490 metri di linea ferroviaria per eliminare fenomeni di instabilità del terreno, con un investimento aggiuntivo di circa 4 milioni di euro.

Ulteriori opere hanno riguardato la mitigazione del dissesto idrogeologico in prossimità del Rio Calamasciu, nel territorio di Sassari, con la realizzazione di scogliere in massi naturali, muri di contenimento e interventi di stabilizzazione delle scarpate per migliorare la sicurezza idraulica dell’area.

Durante la sospensione della circolazione, la linea è stata inoltre interessata da un ampio programma di manutenzione straordinaria. Sono stati sostituiti 4,5 chilometri di rotaie e traverse, rinnovata la massicciata e aggiornati diversi scambi nelle stazioni di Scala di Giocca, Sassari, Ploaghe e Ardara.

Sono stati inoltre sostituiti i cavi nelle principali stazioni della tratta, nei passaggi a livello e lungo diversi segmenti della linea, con circa 45 mila metri di nuovi cavi posati complessivamente. Aggiornati anche i sistemi di segnalamento, tra cui il Blocco Elettrico Conta Assi, con interventi estesi lungo le tratte Sassari–Scala di Giocca–Ploaghe e Porto Torres–Sassari.

Completati anche lavori di manutenzione ordinaria come sfalcio della vegetazione e ripristino delle recinzioni lungo l’intero tracciato.

Nel complesso, l’intervento restituisce una linea ferroviaria profondamente rinnovata, più sicura e affidabile, grazie a un’integrazione coordinata tra opere strutturali, interventi geotecnici e rinnovo dell’armamento ferroviario.

L’investimento totale ammonta a circa 40 milioni di euro e ha coinvolto oltre 100 tra tecnici e operai, impegnati su più fronti lungo i 66 chilometri della tratta, con lavorazioni svolte in parallelo per ridurre i tempi di chiusura e restituire rapidamente l’infrastruttura al servizio del territorio.

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