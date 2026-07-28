InnoTrans 2026, la tecnologia ferroviaria protagonista: innovazione e sostenibilità al centro della fiera di Berlino

Il comparto dedicato alla tecnologia ferroviaria si conferma il fulcro di InnoTrans 2026, la principale manifestazione internazionale dedicata al mondo dei trasporti su rotaia, in programma dal 22 al 25 settembre presso il centro fieristico di Berlino. Per l'edizione celebrativa dell'anniversario della rassegna sono attesi circa 60 nuovi espositori, che presenteranno le ultime novità soprattutto nei padiglioni dell'anello interno della Funkturm, con particolare attenzione alle tecnologie per l'elettronica di potenza.

Nel complesso saranno oltre 1.200 le aziende presenti, provenienti da Europa, Asia, Africa, Australia e Nord America, a testimonianza del ruolo sempre più strategico della manifestazione come punto di incontro per l'intera filiera ferroviaria mondiale.

Le innovazioni esposte riflettono le principali direttrici di sviluppo del settore: decarbonizzazione, digitalizzazione e maggiore efficienza operativa. Tra le soluzioni che attireranno l'attenzione figurano batterie ad alte prestazioni, sistemi intelligenti per la gestione dell'energia, tecnologie avanzate per il controllo termico e infrastrutture digitali in grado di garantire un esercizio ferroviario più affidabile e connesso.

Parallelamente cresce l'interesse verso componenti modulari, sistemi a ridotta manutenzione e tecnologie già pronte per essere integrate nelle reti ferroviarie esistenti, con l'obiettivo di favorire un'adozione rapida e sostenibile delle innovazioni.

«Il comparto ferroviario sta vivendo una fase di profonda evoluzione tecnologica. Neutralità climatica, digitalizzazione e nuovi sistemi di trazione stanno accelerando il ritmo dell'innovazione», sottolinea Kerstin Schulz, direttrice di InnoTrans. «La manifestazione rappresenta la piattaforma ideale per consentire alle aziende di presentare le proprie soluzioni a un pubblico internazionale di operatori e professionisti, riunendo in un unico luogo tutti gli attori della catena del valore, dai produttori di componenti ai gestori delle infrastrutture fino alle imprese di trasporto».

Anche lo ZVEI, l'associazione tedesca dell'industria elettrica e digitale, evidenzia il crescente peso delle nuove tecnologie per la mobilità ferroviaria. «Oltre alla digitalizzazione delle infrastrutture e dei veicoli, i treni elettrici alimentati a batteria stanno assumendo un ruolo sempre più importante sulle linee non elettrificate europee, offrendo minori emissioni di CO₂ e un maggiore comfort di viaggio rispetto ai tradizionali convogli diesel», spiega Azar Mottale, responsabile della Divisione Mobilità dell'associazione. «InnoTrans rappresenta il luogo ideale per confrontarsi sulle più recenti evoluzioni nei campi dell'elettrificazione, della digitalizzazione e delle propulsioni alternative».

Tra i protagonisti della manifestazione figurano numerose aziende specializzate nell'ingegneria elettrica e nelle tecnologie ferroviarie. GINO AG – Elektrotechnische Fabrik e la polacca Medcom presenteranno sistemi dedicati all'elettrificazione e all'alimentazione dei moderni veicoli ferroviari.

Il Gruppo Harting, storico espositore della manifestazione e leader nelle tecnologie di connessione industriale, porterà a Berlino il tema "Connecting to the All Electric Society", illustrando soluzioni sviluppate per sostenere la trasformazione elettrica e digitale del trasporto ferroviario.

WAGO GmbH esporrà invece sistemi di automazione e connessione certificati per il settore ferroviario, oltre a tecnologie dedicate al segnalamento e al controllo degli scambi, progettate per garantire elevati standard di affidabilità.

Tra le novità più attese anche quelle di SAFT, azienda francese specializzata nello sviluppo di batterie, che presenterà una nuova generazione di accumulatori agli ioni di litio destinati ai veicoli ferroviari, con l'obiettivo di migliorare prestazioni, autonomia ed efficienza energetica.

Accanto all'area espositiva, InnoTrans 2026 offrirà un ricco programma di incontri e approfondimenti. Il 24 settembre, dalle 14 alle 16, il Palais ospiterà il Forum di dialogo organizzato dallo ZVEI, durante il quale esperti e rappresentanti dell'industria discuteranno le principali sfide tecnologiche ed economiche legate alla mobilità sostenibile e resiliente, con un focus sulle strategie necessarie per affrontare il futuro del trasporto ferroviario.

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