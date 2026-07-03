Via libera al progetto fotovoltaico per la sottostazione ferroviaria di Chivasso
di Redazione
È stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per il potenziamento della Sottostazione Elettrica (SSE) di Chivasso, in provincia di Torino, attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico con una potenza nominale di 7,725 MWp, denominato "Chivasso". Il via libera è arrivato al termine della Conferenza di Servizi, conclusasi con il parere favorevole di tutti gli enti coinvolti.
L'intervento rientra in un più ampio programma di sviluppo e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a rendere il sistema di alimentazione dei treni più efficiente, sostenibile e affidabile. Il progetto prevede infatti l'installazione di un impianto fotovoltaico destinato a coprire parte del fabbisogno energetico della sottostazione in regime di autoconsumo.
L'iniziativa contribuirà a ridurre l'impatto ambientale delle attività ferroviarie, favorendo l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e rafforzando la resilienza della rete elettrica che alimenta il traffico ferroviario. Si tratta di un ulteriore passo verso una mobilità sempre più sostenibile e orientata alla transizione energetica.
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