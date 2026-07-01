Nuovo Frecciarossa Lecce–Bari–Napoli: il Sud si avvicina con la nuova linea ad Alta Velocità

È entrato in servizio oggi il nuovo Frecciarossa diretto che collega Lecce, Bari e Napoli, un’iniziativa di Trenitalia (Gruppo FS) che permette di viaggiare dal Salento al capoluogo campano senza cambi. Il collegamento è reso possibile grazie all’attivazione della Variante Cancello, inserita nel progetto della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari.

La presentazione del nuovo servizio si è svolta alla stazione di Bari Centrale, alla presenza del sindaco di Bari Vito Leccese, della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’assessore regionale pugliese alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese. All’evento hanno partecipato anche rappresentanti di Trenitalia e del Gruppo FS.

Secondo il direttore dell’Alta Velocità di Trenitalia, Simone Gorini, il nuovo collegamento consente di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza, rappresentando un primo passo di un percorso destinato a ridurre ulteriormente i tempi di viaggio con l’avanzare dei lavori infrastrutturali. L’obiettivo è offrire un servizio sempre più efficiente e integrato con lo sviluppo della rete AV.

I sindaci delle principali città coinvolte hanno sottolineato il valore strategico dell’iniziativa. Per il primo cittadino di Bari, il collegamento rafforza un asse fondamentale per il Mezzogiorno, creando nuove occasioni di crescita economica e sociale. La sindaca di Lecce ha evidenziato invece le ricadute positive per il turismo e lo sviluppo del Salento, che guadagna un collegamento diretto con Napoli e il resto del Paese. Il sindaco di Napoli ha definito il progetto un elemento chiave per ridurre il divario infrastrutturale e favorire nuove opportunità per tutto il Sud. L’assessore regionale pugliese ha infine sottolineato come il nuovo treno rappresenti un passo concreto verso una maggiore integrazione tra territori e un miglioramento della competitività dell’intera area.

Il servizio prevede partenze quotidiane: da Lecce alle 18:10 e da Napoli Centrale alle 6:45 del giorno successivo. Il treno effettua fermate intermedie a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando le possibilità di collegamento tra diverse città del Sud.

Il viaggio da Bari a Napoli dura circa tre ore e mezza, mentre da Lecce si arriva in circa cinque ore. Il miglioramento dei tempi è reso possibile anche dalla nuova tratta Napoli–Cancello, parte del progetto infrastrutturale in corso.

Questo nuovo tratto ferroviario, lungo oltre 15 chilometri e a doppio binario, consente una migliore integrazione tra diverse linee e sistemi di trasporto, compresa la rete regionale e quella AV. L’intervento ha previsto anche l’eliminazione di numerosi passaggi a livello, migliorando la viabilità urbana e metropolitana dell’area.

Il progetto complessivo della Napoli–Bari rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti del Mezzogiorno, con investimenti per circa 1,1 miliardi di euro nella sola tratta Napoli–Cancello. Attualmente sono già operativi circa 55 chilometri di nuova linea AV/AC, con ulteriori lavori in corso per completare l’intera infrastruttura entro il 2029.

Tra i benefici principali figurano l’aumento della capacità della linea, una maggiore regolarità del servizio e una riduzione complessiva dei tempi di percorrenza. Anche le aree interne ne trarranno vantaggio grazie a nuove fermate e a un miglioramento dell’accessibilità territoriale.

Infine, la stazione di Napoli Afragola si conferma un nodo strategico della rete ad alta velocità, progettato da Zaha Hadid. L’impianto è sempre più centrale come punto di interscambio tra treni AV, servizi regionali e trasporto su gomma, grazie anche ai recenti interventi che hanno migliorato l’accesso e la gestione dei flussi dei passeggeri.

Il nuovo Frecciarossa segna così un ulteriore passo verso una mobilità più rapida e integrata nel Sud Italia, contribuendo a ridurre le distanze tra le principali città e a rafforzare i collegamenti tra Adriatico e Tirreno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.