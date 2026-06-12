Trenitalia: cresce l’uso del treno nei viaggi scolastici, studenti e docenti sempre più “green”

Sempre più studenti e insegnanti scelgono il treno per i viaggi d’istruzione. Nel 2025 e nei primi mesi del 2026, circa 2,1 milioni di viaggiatori hanno utilizzato i convogli di Trenitalia, società del Gruppo FS, per spostarsi in occasione delle gite scolastiche.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, il fenomeno è in aumento: nell’anno scolastico in corso le prenotazioni sono cresciute del 12% rispetto a quello precedente, con un incremento di circa 150mila viaggi.

Questo risultato è legato anche alle diverse iniziative promosse da Trenitalia per avvicinare il mondo della scuola al trasporto ferroviario. Sono state infatti introdotte nuove proposte e agevolazioni pensate per incoraggiare l’utilizzo del treno come mezzo sostenibile per le attività didattiche, con particolare attenzione all’educazione ambientale delle nuove generazioni.

Le mete più richieste restano le grandi città d’arte e i centri culturali italiani. Tra le destinazioni più frequentate figurano Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Napoli e Palermo. Molto gettonate anche le regioni con forte attrattiva turistica e culturale, come il Veneto (Venezia, Verona, Padova), la Campania (Napoli, Caserta e Pompei), l’Emilia-Romagna (Ravenna, Modena, Rimini e Parma) e la Toscana (Lucca e Prato).

Trenitalia ha inoltre rafforzato il proprio impegno nel settore educativo attraverso iniziative dedicate. Tra queste spicca il concorso “Consapevolmente in viaggio: un’Agenda nello zaino”, realizzato insieme ad ASviS per promuovere la mobilità sostenibile. Il progetto ha coinvolto circa 100 classi tra scuole primarie e secondarie di primo grado, per un totale di circa 2.400 studenti. I migliori elaborati sono stati premiati a Roma durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile con biglietti ferroviari omaggio.

Il concorso rientra nel più ampio programma “School Program” di Trenitalia, che ha permesso di incontrare oltre 2.500 insegnanti e coinvolgere più di 5.200 studenti in attività formative, laboratori e incontri di orientamento.

Infine, l’azienda conferma anche per quest’anno una serie di offerte dedicate al mondo della scuola, come “Speciale AV Scuola” per i treni Frecciarossa e Frecciargento, “School Group Regio” per il Regionale, “scuolaintreno” per gli Intercity e “School Group Europe”, che consente di raggiungere diverse città di Svizzera, Germania e Austria con i treni Eurocity ed Euronight.

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