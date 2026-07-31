Ferrovie Emilia-Romagna, puntualità in crescita: nel secondo trimestre 2026 il 92% dei treni arriva in orario

Migliorano le performance della rete ferroviaria gestita da FER – Ferrovie dell'Emilia-Romagna. Nel secondo trimestre del 2026, infatti, il 92% dei 17.962 treni in circolazione ha raggiunto la destinazione nei tempi previsti, segnando il risultato migliore registrato nello stesso periodo dal 2023.

I dati, pubblicati nel report trimestrale di FER, evidenziano un incremento della puntualità rispetto ai primi tre mesi dell'anno, con progressi in tutte le fasce orarie. Particolarmente positivo il dato relativo all'orario di punta tra le 6 e le 9 del mattino, quello maggiormente utilizzato da studenti e pendolari, dove la puntualità ha raggiunto il 91,8%.

Anche l'analisi dei ritardi restituisce un quadro incoraggiante. Oltre l'82% dei convogli arrivati oltre l'orario previsto ha accumulato un ritardo compreso tra 6 e 15 minuti, mentre soltanto il 3,5% dei treni in ritardo ha superato la soglia dei 30 minuti.

Nel dettaglio delle singole linee, il trend generale è positivo su quasi tutta la rete regionale. Restano però alcune criticità sulla Ferrara-Codigoro, dove la circolazione è sospesa dall'inizio di giugno per consentire gli interventi di elettrificazione, e sulla Casalecchio-Vignola, che continua a risentire di problematiche sia legate all'infrastruttura sia alla gestione del traffico ferroviario, soprattutto nei collegamenti con il nodo di Bologna.

Segnali di miglioramento arrivano invece dalla linea Suzzara-Ferrara, che porta il proprio indice di puntualità all'89,6%, in crescita rispetto al trimestre precedente.

Il monitoraggio è realizzato da FER in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria e responsabile del contratto di servizio con Trenitalia Tper, società incaricata del trasporto dei passeggeri.

Tra le linee più puntuali spiccano la Sassuolo Radici-Reggio Emilia con il 97,3% dei treni arrivati in orario e la Bologna-Portomaggiore con il 97,2%. Seguono la Modena-Sassuolo Terminal (95,8%), la Parma-Suzzara (94,8%), la Reggio Emilia-Ciano d'Enza (93,2%) e la Reggio Emilia-Guastalla (92,5%). Più contenuti, invece, gli indici della Casalecchio-Vignola (87,2%) e della Ferrara-Codigoro (73,6%), quest'ultima penalizzata dai lavori in corso.

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