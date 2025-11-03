Trenino di Casella fermo e senza prospettive, il sindaco Reggiardo: "Può salvarci solo Bucci"

“L’unica salvezza, per una ripartenza, si chiama Marco Bucci. Solo il presidente può dare la scossa perché questa vergogna non resti tale, al netto delle criticità attuali di Amt che gestisce l’infrastruttura”.

Lo dice in modo netto Gabriele Reggiardo, sindaco di Casella. Il riferimento è il collegamento ferroviario che dal centro di Genova, attraverso Valbisagno e Valpolcevera raggiunge il paese di Vallescrivia. Una mazzata per pendolari e non meno per l'aspetto turistico.

L'attacco di Reggiardo: “In questo ore ho chiesto un incontro con il governatore perché ritengo inaccettabile quanto sta succedendo, ormai da mesi, nel silenzio generale delle istituzioni. Non sappiamo nulla sullo stato dei lavori, sul cronoprogramma, sulle intenzioni di Amt. Tutto questo, senza trascurare la situazione economica dell’azienda. Ma una simile ferrovia merita rispetto per la sua storia, i pendolari e il potenziale turistico. Mi piacerebbe un’analoga presa di coscienza da parte del Comune di Sant’Olcese”.

