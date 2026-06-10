Traverso (SIAP): "Dal dibattito in Sala Rossa emerge la necessità di superare le contrapposizioni e costruire una vera collaborazione istituzionale"

Ancora una volta abbiamo assistito a un confronto caratterizzato da posizioni contrapposte che rischiano di allontanare il dibattito dalle reali esigenze dei cittadini. Da una parte si pretende che il Comune sia in grado di risolvere da solo tutti i problemi legati alla sicurezza; dall'altra si tende a scaricare ogni responsabilità sul Governo nazionale. Entrambe queste impostazioni sono sbagliate e non contribuiscono a individuare soluzioni efficaci.



La sicurezza urbana è una competenza propria dell'amministrazione comunale e rappresenta uno strumento fondamentale per supportare e integrare il lavoro dello Stato sul fronte della sicurezza generale. Pensare che il Comune possa affrontare autonomamente tutte le problematiche legate alla sicurezza è irrealistico, così come è altrettanto sbagliato sostenere che ogni responsabilità ricada esclusivamente sul Governo.



Comprendo il tentativo della minoranza di recuperare credibilità politica dopo una stagione amministrativa che, come SIAP, abbiamo più volte giudicato fallimentare anche sotto il profilo della sicurezza. Tuttavia, ciò che emerge oggi è la riproposizione degli stessi schemi e delle stesse argomentazioni che in passato non hanno prodotto risultati concreti.



Oggi abbiamo un Governo di centrodestra, domani potrebbe esserci un Governo di centrosinistra, ma le problematiche di una città complessa come Genova resterebbero sostanzialmente immutate. Per questo motivo è necessario superare la logica dello scontro permanente e costruire un sistema di collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte.



I cittadini non chiedono polemiche né scaricabarile. Chiedono risposte, presenza sul territorio, prevenzione e interventi concreti. Per raggiungere questi obiettivi occorre mettere in rete competenze, risorse e strumenti, valorizzando il ruolo del Comune, delle forze dell'ordine, della Prefettura e del Governo.



È proprio in questa prospettiva che crediamo fortemente nei Patti per la Sicurezza, strumenti capaci di favorire coordinamento, condivisione degli obiettivi e interventi efficaci sul territorio. La sicurezza non può essere affrontata come terreno di scontro politico, ma come una responsabilità comune che richiede collaborazione e visione.



Genova ha bisogno di un salto di qualità nel confronto istituzionale. Continuare a ripetere gli stessi schemi del passato non aiuterà a risolvere i problemi della città.



Roberto Traverso

SIAP

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