Trasporto pubblico in Toscana: confronto in Commissione su rincari, disservizi e accessibilità

Controlli, aumento delle tariffe, qualità del servizio, rinnovo della flotta e accessibilità per le persone con disabilità sono stati i principali temi affrontati dalla Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale della Toscana, che ha ascoltato l'amministratore delegato di Autolinee Toscane, Franco Middei, nell'ambito di un'audizione dedicata alla gestione del trasporto pubblico locale su gomma.

Il presidente della Commissione, Gianni Lorenzetti, ha spiegato che l'incontro è stato richiesto sia alla luce delle polemiche suscitate dal recente aumento di biglietti e abbonamenti, sia per approfondire alcune criticità segnalate dagli utenti, tra cui il caso di una giovane con disabilità costretta a prenotare con largo anticipo l'assistenza per salire a bordo degli autobus.

Nel corso dell'audizione, Middei ha illustrato i risultati raggiunti dall'azienda, sottolineando che oggi viene effettuato il 99,5% del servizio programmato grazie al superamento della carenza di autisti. Negli ultimi anni Autolinee Toscane ha investito oltre 10 milioni di euro nella formazione dei conducenti, finanziando anche il conseguimento delle patenti necessarie.

Sul fronte del rinnovo della flotta, l'azienda evidenzia una significativa riduzione dell'età media degli autobus, passata da quasi 14 a 9 anni grazie all'introduzione di oltre 1.100 nuovi mezzi. Con l'arrivo di altri 400 autobus previsto nel 2026, l'età media dovrebbe scendere sotto i sei anni.

Ampio spazio è stato dedicato all'accessibilità del servizio. Middei ha ricordato che tutti i nuovi autobus sono dotati di pedane di ultima generazione e che negli ultimi tre anni i viaggi effettuati da persone a mobilità ridotta sono aumentati dell'800%. Ha però evidenziato come l'efficacia del servizio dipenda anche dall'accessibilità delle fermate e dalle infrastrutture, competenze che coinvolgono enti locali e gestori del territorio.

Per quanto riguarda il sistema di prenotazione dedicato agli utenti con disabilità, l'amministratore delegato ha spiegato che il preavviso di 24 o 48 ore è previsto dalla normativa vigente e serve a garantire sicurezza, organizzazione del servizio e certezza del trasporto. L'azienda si è comunque detta disponibile a valutare soluzioni che possano ridurre i tempi di prenotazione nei casi in cui sia possibile.

Durante il dibattito, i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno posto l'attenzione anche sui ritardi delle corse, sulla qualità del servizio nei territori periferici, sulla sicurezza a bordo, sull'evasione tariffaria, sulle subconcessioni e sull'installazione delle infrastrutture intelligenti. Middei ha riferito che sono già operative oltre mille paline elettroniche, mentre le nuove pensiline saranno realizzate progressivamente anche attraverso forme di finanziamento legate alla pubblicità.

Nel confronto è emersa la richiesta condivisa di continuare gli investimenti nel trasporto pubblico regionale, migliorando l'informazione agli utenti, il coordinamento con gli enti locali e soprattutto l'accessibilità del servizio, affinché il diritto alla mobilità possa essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio toscano, comprese le aree più periferiche.

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