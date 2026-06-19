M5 verso Monza, via libera alla convenzione: pronta la gara per il prolungamento della linea lilla

Prosegue l’iter per il prolungamento della linea M5 della metropolitana fino a Monza. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato l’aggiornamento della convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e Comune di Milano, documento che disciplina la ripartizione dei finanziamenti statali e regionali destinati all’opera.

Nello stesso momento, il Comune di Milano ha dato il via libera all’assegnazione di oltre 588 milioni di euro, adeguando il quadro economico in seguito alla revisione delle risorse stanziate dal Governo.

L’approvazione della convenzione rappresenta un passaggio fondamentale per consentire al Comune di Milano di avviare la procedura di gara per la realizzazione di una delle infrastrutture più attese del territorio. Il valore complessivo dell’intervento sfiora 1,9 miliardi di euro: circa 1,5 miliardi arriveranno dallo Stato, 293 milioni dalla Regione Lombardia, mentre la quota restante sarà sostenuta dai Comuni coinvolti nel progetto, ovvero Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni.

Il provvedimento arriva a poche settimane dalla firma del decreto di finanziamento sottoscritto il 5 giugno dai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia, consolidando il percorso amministrativo che porterà alla realizzazione dell’opera.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Lombardia, che ha sottolineato il ruolo determinante del sostegno garantito dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per il reperimento delle risorse necessarie.

Il progetto definitivo, predisposto da MM Spa e approvato nel corso dello scorso anno, ha recepito tutte le prescrizioni tecniche richieste e aggiornato il quadro finanziario dell’intervento.

L’estensione della linea lilla prevede la realizzazione di un nuovo tracciato di 12,6 chilometri che collegherà l’attuale capolinea di Bignami con Monza, attraversando i territori di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. L’opera comprenderà undici nuove stazioni e consentirà di rafforzare i collegamenti tra Milano e la Brianza, servendo un’area caratterizzata da una forte densità abitativa e da una significativa presenza di attività produttive.

Le fermate previste lungo il percorso saranno Testi-Gorky, Rondinella-Crocetta, Lincoln, Bettola – dove sarà possibile l’interscambio con la linea M1 –, Campania, Marsala, Monza FS, Trento e Trieste, Parco Villa Reale, Ospedale San Gerardo e Polo Istituzionale.

Una volta completato il prolungamento, la M5 raggiungerà un’estensione complessiva di circa 28 chilometri con 19 stazioni. Il tracciato sarà quasi interamente in sotterranea e verrà realizzato mediante l’impiego di due talpe meccaniche che procederanno contemporaneamente in direzioni opposte, una verso Monza e l’altra verso Milano.

“Dopo lo sblocco dei finanziamenti questo rappresenta un ulteriore passaggio decisivo che consente al Comune di Milano di proseguire rapidamente nell’iter procedurale”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi. “Ora attendiamo la pubblicazione del bando di gara, con l’obiettivo di arrivare all’aggiudicazione dell’appalto entro la fine dell’anno”.

L’assessore ha inoltre ribadito l’importanza strategica dell’opera per il territorio, sottolineando come il prolungamento della M5 sia atteso da cittadini, pendolari, lavoratori e imprese e rappresenti un tassello fondamentale per il potenziamento della mobilità nell’area metropolitana milanese e brianzola.

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