Inaugurato il nuovo sistema e-BRT Bergamo–Dalmine–Verdellino: dal 3 agosto al via il servizio del primo “tram su gomma” della Lombardia

È stato inaugurato alla presenza di istituzioni, enti promotori e principali stakeholder, il nuovo sistema e-BRT, il primo "tram su gomma" della Lombardia, e il primo a livello nazionale finanziato integralmente con risorse del PNRR. Dal prossimo 3 agosto il servizio entrerà in funzione, collegando Bergamo, Dalmine e Verdellino attraverso un nuovo modello di mobilità pubblica.

L'incontro è stato aperto dalla sindaca del Comune Bergamo, Elena Carnevali, che ha evidenziato il valore dell'infrastruttura quale investimento strategico per la città e per il territorio, pensata per promuovere una mobilità più sostenibile, efficiente e accessibile. L’e-BRT, infatti, è anche una delle azioni, nel campo dei trasporti, previste dal Climate City Contract sottoscritto dalla città di Bergamo. Nel corso della mattinata sono poi intervenuti Enrico Felli, Presidente di ATB Mobilità, Gianfranco Gafforelli, Presidente della Provincia di Bergamo, Giovanni Zambonelli, Presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Annalisa Cristini, Prorettrice con delega al Welfare e allo Sviluppo sostenibile dell'Università degli studi di Bergamo, Roberto Marelli, Development Director di Kilometro Rosso ed Emanuele Proia, Direttore di ASSTRA nazionale, che hanno portato il proprio contributo sul valore dell'e-BRT come infrastruttura capace di connettere città, università, sistema produttivo e poli dell'innovazione.

Con un tracciato che attraversa sei comuni (Bergamo, Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino) e serve un bacino di oltre 200 mila abitanti, l'e-BRT introduce sul territorio un nuovo modello di trasporto pubblico: un sistema che, grazie alle corsie riservate, alla priorità semaforica e a infrastrutture dedicate, garantisce gli stessi principi di accessibilità, regolarità, frequenza e puntualità propri di una linea tranviaria, mantenendo la flessibilità del trasporto su gomma.

Il servizio entrerà ufficialmente in funzione lunedì 3 agosto con l'orario estivo, che resterà in vigore fino al 30 agosto, con una frequenza di 15 minuti dal lunedì al sabato e 18 nei giorni festivi. A partire dal 31 agosto, con l'avvio dell'orario invernale, il servizio sarà ulteriormente potenziato, raggiungendo una frequenza fino a 7,5 minuti nelle ore di punta a partire dal 14 settembre.

Per consentire ai cittadini di conoscere il nuovo servizio prima dell'avvio dell'esercizio, fino a sabato 1° agosto un autobus della flotta e-BRT sarà esposto in piazza Matteotti, di fronte a Palazzo Frizzoni, dove sarà possibile salire a bordo e scoprire le principali caratteristiche del nuovo sistema.

Il tracciato e le fermate

Il sistema e-BRT si sviluppa lungo un tracciato di circa 30 km complessivi tra andata e ritorno che collegano il capolinea di Bergamo Stazione FS al capolinea di Verdellino FS attraversando sei comuni – Bergamo, Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto e Verdellino.

Il 73% del tracciato viaggerà su corsie riservate. Lungo il tracciato di percorrenza, l’e-BRT conta 21 fermate totali sulla tratta Bergamo - Verdellino e 20 fermate totali sulla tratta Verdellino – Bergamo (compresi, in entrambi i casi, i due capolinea di Bergamo Stazione e Verdellino Stazione).

Le fermate sono: Bergamo Paleo capa, Bergamo viaSan Giorgio, Bergamo via Caniana- UniBG, Bergamo via San Tomaso, Bergamo via Moroni, Bergamo Villaggio Sposi (corrispondenza Linea 51 e Linea 52), Bergamo via Morali Km Rosso (corrispondenza Linea KR in servizio dal 14 settembre), Bergamo via Gorizia (parcheggio interscambio), Lallio centro, Dalmine area commerciale, Dalmine Guzzaniga, Dalmine Locatelli - Fondazione Dalmine, Dalmine UniBG – POINT (corrispondenza Linea 51 e Linea 52), Dalmine Locatelli - Fondazione Dalmine, Dalmine Velodromo, Osio Sopra, Osio Sotto Centro, Osio Sotto Saore, Verdellino Zingonia.

La semaforizzazione

Per garantire la fluidità della circolazione, sia del traffico veicolare sia dell'e-BRT, il progetto ha previsto uno studio approfondito della regolazione semaforica in corrispondenza di ogni intersezione lungo il tracciato. Sistema che nelle settimane di esercizio nel mese di agosto sarà ulteriormente tarato e affinato. Per evitare interferenze tra i diversi flussi di traffico, i veicoli ordinari sono regolati dal tradizionale impianto semaforico a tre luci (verde, giallo e rosso), mentrel'e-BRT utilizza, in cor rispondenza degli incroci ad a ltaintensità di traffico, una specifica segnalazione conlanterne tramv iarie, composta dai simboli de lla lineaorizzontale, del tria ngolo e della linea verticale.

All'arrivo dell'e-BRT in prossimità di un'intersezione, il sistema assegna la priorità di transito all’e-BRT: ilsemaforo per il t raffico veicolare passa al ros so, diconseguenza per l'e-BRT si attiva il segnale tramviario con linea verticale, che autorizza l'attraversamento dell'incrocio in totale sicurezza. Una volta transitat o ilmezzo, l'impianto ripristi na automaticamente il ciclosem aforico ordinario, consentendo nuovame nte ilflusso continuo del traf fico veicolare fino al passagg iodella corsa successiva. Questo sistema è reso possibile dall'implementazione di tecnologie smart di controllodel traffico, capaci di integrare nei cicli semafor ici unmodello dinamico di gest ione dei flussi veicolari e deltrasport o pubblico, garantendo sia la priorità dell'e-BRTsia il rego lare flusso veicolare.

Il parcheggio di interscambio in via Gorizia

Tra gli interventi previsti dal progetto rientra la trasformazione dell'area del campo base del cantiere dell'e-BRT in un parcheggio pubblico gratuito da circa 90 posti auto e 40 stalli per biciclette e motoveicoli,r ealizzato per favorire l' interscambio tra auto privata etrasporto pubblico e consentire a chi entra in città da sud di raggiungere il centro di Bergamo utilizzando l'e-BRT.

Gli orari

Il servizio dell’e-BRT nel periodo estivo parte con la prima corsa da Bergamo alle ore 5.20 e da Verdellino alle ore 5.40. Ultima corsa da Bergamo Stazio ne alle ore 22.05 contermine t ratta a Verdellino e alle ore 22.45 con termine corsa a Dalmine UniBG – POINT. Dalla Stazione di Verdellino l’ultima corsa parte alle 22.55. Durante il periodo estivo e fino al 30 agosto la frequenza sarà per tutti i giorni feriali ogni 15 minuti, ogni 18 minuti la domenica e il giorno di Ferragosto.

A partire da 31 agosto la freq uenza sarà ogni 10minuti nella punta del mattino e della ser a, con un’ulteriore intensificazione a partire del 14 settembre con un passaggio ogni 7,5 minuti nella fascia di punta del mattino, ogni 10 minuti nella punta del mezzogiorno e della sera e resterà ogni 15 minuti negli orari di morbida diurna.

I tempi di percorrenza program mati

• Da Bergamo Stazione a via de i Caniana: 4 minuti

• Da Bergamo Stazione a Bergam o Morali KMRosso:10 minuti

• Da Bergamo Stazione a Dalmine UniBG – POINT: 21 minuti

• Da Bergamo Stazione a Osio Sotto Centro: 31 minuti

• Da Stazione di Verdellino a Dalmine UniBG – POINT: 17 minuti

• Da Dalmine UniBG – POINT a B ergamo via deiCaniana: 17 minu ti

• Da Lallio a Bergamo Stazione: 12 minuti

• Da Bergamo via Gorizia ( Parcheggio diinterscambio) a B ergamo Stazione: 11 minuti

Il sistema tariffario

L’e-BRT è integrato nel sistema tariffario ATB System, consentendo agli utenti di utilizzare il nuovo servizio con il sistema di bigliettazione e abbonamento già in vigore.

L’integrazione tariffaria all’interno di ATB System rappresenta un elemento fondamentale del nuovo modello di mobilità: il passeggero potrà utilizzare in modo semplice e integrato autobus urbani, funicolari, l’e-BRT e il servizio della tranvia T1 e della prossima linea T2 con un unico titolo di viaggio. L’e-BRT ado tta ilsistema di bigliettazion e elettronica già in uso sulla rete ATB. Oltre ai tradizionali titoli di viaggio – biglietti di corsa semplice, carnet e abbonamenti – è possibile acquistare e validare il titolo direttamente a bordo con carta di credito contactless oppure acquistarlo tramite l’App ATB e il servizio WhatsApp.

I 15 autobus

L'e-BRT introduce una flotta dedicata di 15 autobus articolati da 18 metri, completamente elettrici, progettati per offrire elevati standard di comfort, accessibilità e sostenibilità. Ogni mezzo può trasportare fino a 120 passeggeri ed è dotato di pianale totalmente ribassato, postazioni dedicate alle persone con mobilità ridotta e ricariche USB-C per i clienti. I nuovi autobus integrano tecnologie di ultima generazione, come le videocamere in sostituzione degli specchietti retrovisori e sistemi avanzati di monitoraggio che consentono il controllo in tempo reale della flotta e la gestione puntuale del servizio. L'intero sistema è connesso con la sala di controllo e dialoga con fermate e infrastrutture lungo il percorso. A bordo sono inoltre presenti telecamere divideosorveglianza che contribuiscono a garantir e lasicurezza dei passeggeri e del personale di bordo.

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