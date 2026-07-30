Inaugurato il nuovo sistema e-BRT Bergamo–Dalmine–Verdellino: dal 3 agosto al via il servizio del primo “tram su gomma” della Lombardia
di Luca Pandimiglio
È stato inaugurato alla presenza di istituzioni, enti promotori e principali stakeholder, il nuovo sistema e-BRT, il primo "tram su gomma" della Lombardia, e il primo a livello nazionale finanziato integralmente con risorse del PNRR. Dal prossimo 3 agosto il servizio entrerà in funzione, collegando Bergamo, Dalmine e Verdellino attraverso un nuovo modello di mobilità pubblica.
L'incontro è stato aperto dalla sindaca del Comune Bergamo, Elena Carnevali, che ha evidenziato il valore dell'infrastruttura quale investimento strategico per la città e per il territorio, pensata per promuovere una mobilità più sostenibile, efficiente e accessibile. L’e-BRT, infatti, è anche una delle azioni, nel campo dei trasporti, previste dal Climate City Contract sottoscritto dalla città di Bergamo. Nel corso della mattinata sono poi intervenuti Enrico Felli, Presidente di ATB Mobilità, Gianfranco Gafforelli, Presidente della Provincia di Bergamo, Giovanni Zambonelli, Presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Annalisa Cristini, Prorettrice con delega al Welfare e allo Sviluppo sostenibile dell'Università degli studi di Bergamo, Roberto Marelli, Development Director di Kilometro Rosso ed Emanuele Proia, Direttore di ASSTRA nazionale, che hanno portato il proprio contributo sul valore dell'e-BRT come infrastruttura capace di connettere città, università, sistema produttivo e poli dell'innovazione.
Con un tracciato che attraversa sei comuni (Bergamo, Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino) e serve un bacino di oltre 200 mila abitanti, l'e-BRT introduce sul territorio un nuovo modello di trasporto pubblico: un sistema che, grazie alle corsie riservate, alla priorità semaforica e a infrastrutture dedicate, garantisce gli stessi principi di accessibilità, regolarità, frequenza e puntualità propri di una linea tranviaria, mantenendo la flessibilità del trasporto su gomma.
Il servizio entrerà ufficialmente in funzione lunedì 3 agosto con l'orario estivo, che resterà in vigore fino al 30 agosto, con una frequenza di 15 minuti dal lunedì al sabato e 18 nei giorni festivi. A partire dal 31 agosto, con l'avvio dell'orario invernale, il servizio sarà ulteriormente potenziato, raggiungendo una frequenza fino a 7,5 minuti nelle ore di punta a partire dal 14 settembre.
Per consentire ai cittadini di conoscere il nuovo servizio prima dell'avvio dell'esercizio, fino a sabato 1° agosto un autobus della flotta e-BRT sarà esposto in piazza Matteotti, di fronte a Palazzo Frizzoni, dove sarà possibile salire a bordo e scoprire le principali caratteristiche del nuovo sistema.
Il tracciato e le fermate
Il sistema e-BRT si sviluppa lungo un tracciato di circa 30 km complessivi tra andata e ritorno che collegano il capolinea di Bergamo Stazione FS al capolinea di Verdellino FS attraversando sei comuni – Bergamo, Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto e Verdellino.
Il 73% del tracciato viaggerà
Le fermate sono: Bergamo Paleo
La semaforizzazione
Per garantire la fluidità della circolazione, sia del traffico veicolare sia dell'e-BRT, il progetto ha previsto uno studio approfondito della regolazione semaforica in corrispondenza di ogni intersezione lungo il tracciato. Sistema che nelle settimane di esercizio nel mese di agosto sarà ulteriormente tarato e affinato. Per evitare interferenze tra i diversi flussi di traffico, i veicoli ordinari sono regolati dal tradizionale impianto semaforico a tre luci (verde, giallo e rosso), mentrel'e-BRT utilizza, in cor
All'arrivo dell'e-BRT in prossimità di un'intersezione, il sistema assegna la priorità di transito all’e-BRT: ilsemaforo per il t
Il parcheggio di interscambio
in via Gorizia
Tra gli interventi previsti dal progetto rientra la trasformazione dell'area del campo base del cantiere dell'e-BRT in un parcheggio pubblico gratuito da circa 90 posti auto e 40 stalli per biciclette e motoveicoli,r
Gli orari
Il servizio dell’e-BRT nel periodo estivo parte con la prima corsa da Bergamo alle ore 5.20 e da Verdellino alle ore 5.40. Ultima corsa da Bergamo Stazio
A partire da 31 agosto la freq
I tempi di percorrenza program
mati
Il sistema tariffario
L’e-BRT è integrato nel sistema tariffario ATB System, consentendo agli utenti di utilizzare il nuovo servizio con il sistema di bigliettazione e abbonamento già in vigore.
L’integrazione tariffaria all’interno di ATB System rappresenta un elemento fondamentale del nuovo modello di mobilità: il passeggero potrà utilizzare in modo semplice e integrato autobus urbani, funicolari, l’e-BRT e il servizio della tranvia T1 e della prossima linea T2 con un unico titolo di viaggio. L’e-BRT ado
I 15 autobus
L'e-BRT introduce una flotta dedicata di 15 autobus articolati da 18 metri, completamente elettrici, progettati per offrire elevati standard di comfort, accessibilità e sostenibilità. Ogni mezzo può trasportare fino a 120 passeggeri ed è dotato di pianale totalmente ribassato, postazioni dedicate alle persone con mobilità ridotta e ricariche USB-C per i clienti. I nuovi autobus integrano tecnologie di ultima generazione, come le videocamere in sostituzione degli specchietti retrovisori e sistemi avanzati di monitoraggio che consentono il controllo in tempo reale della flotta e la gestione puntuale del servizio. L'intero sistema è connesso con la sala di controllo e dialoga con fermate e infrastrutture lungo il percorso. A bordo sono inoltre presenti telecamere divideosorveglianza
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