Roma Servizi per la Mobilità chiude il 2025 in utile: bilancio positivo e ricavi in crescita

L'Assemblea di Roma Capitale ha approvato il bilancio 2025 di Roma Servizi per la Mobilità, che si è concluso con un risultato economico positivo. La società ha infatti registrato un utile netto pari a 649.066 euro, mentre il valore della produzione è cresciuto di circa 7,7 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente.

Il bilancio conferma l'andamento positivo dell'azienda, impegnata nel corso del 2025 in numerose attività legate alla gestione della mobilità cittadina. Tra queste hanno avuto un ruolo centrale il coordinamento dei servizi in occasione degli eventi del Giubileo e la realizzazione di diversi interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale.

Sul fronte organizzativo, la società ha inoltre rafforzato il proprio organico con l'assunzione di 32 nuovi dipendenti, un'operazione che ha consentito di compensare il progressivo calo del personale dovuto ai pensionamenti degli ultimi anni e di sostenere le attività aziendali con nuove professionalità.

"La chiusura del bilancio con un utile rappresenta un risultato importante che conferma la solidità della gestione aziendale", ha dichiarato la presidente e amministratrice delegata Anna Donati. "Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso, caratterizzato dall'impegno per il coordinamento della mobilità in occasione degli eventi giubilari e dagli interventi per incrementare la sicurezza sulle strade. Parallelamente abbiamo investito nel ricambio generazionale con l'ingresso di 32 nuove persone, rafforzando la struttura dell'azienda. Questo risultato certifica l'efficacia del lavoro svolto e il percorso di innovazione portato avanti negli ultimi anni."

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