MetroCagliari, dal 1° luglio riapre la Linea 2: riparte il collegamento fino a Settimo San Pietro

Da domani, mercoledì 1° luglio 2026, la Linea 2 di MetroCagliari tornerà in servizio lungo l'intera tratta tra San Gottardo e Settimo San Pietro, dopo il completamento degli interventi di adeguamento tecnologico.

La riattivazione del collegamento consentirà di ripristinare il servizio metrotranviario con una frequenza compresa tra 20 e 30 minuti, migliorando la mobilità dei pendolari diretti da e verso Settimo San Pietro e rafforzando l'integrazione con i collegamenti provenienti da Sinnai e Maracalagonis.

Contestualmente entra in vigore anche una nuova organizzazione del trasporto su gomma. Debutta infatti la Linea 173, che sostituisce le precedenti navette e diventa il collegamento unico tra l'hub intermodale di Settimo San Pietro e i comuni di Sinnai e Maracalagonis.

Il nuovo servizio garantirà una corsa ogni ora per l'intera giornata, con un potenziamento nelle fasce orarie di maggiore domanda, in particolare al mattino e nel pomeriggio, per agevolare gli spostamenti di studenti e lavoratori.

Per quanto riguarda i titoli di viaggio, non sono previste modifiche. Continueranno a essere validi gli abbonamenti e i biglietti Metro e CTM+Metro, ad eccezione del biglietto di corsa semplice e del carnet da 12 corse, su tutta la rete MetroCagliari fino a Settimo San Pietro. Restano inoltre utilizzabili gli abbonamenti e i biglietti automobilistici ARST di Tratta 2 e gli abbonamenti integrati Busfinder Zona 1 e Zona 2 sia sulla rete metrotranviaria sia sulla nuova Linea 173.

I passeggeri che, una volta arrivati a Settimo San Pietro, proseguiranno in autobus verso Sinnai o Maracalagonis potranno integrare il viaggio acquistando un titolo automobilistico di Tratta 1.

Gli orari aggiornati della Linea 2, il percorso della nuova Linea 173 e tutte le informazioni relative ai titoli di viaggio sono consultabili sul sito di ARST e presso le fermate della rete.

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