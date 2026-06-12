Provincia di Lecce, presentato “SalentoinBus 2026”: potenziati collegamenti serali e corse rapide

È stata presentata la nuova edizione di “SalentoinBus 2026”, il servizio di trasporto pubblico estivo promosso dalla Provincia di Lecce per collegare le principali località costiere e dell’entroterra salentino, rendendo più accessibili le mete turistiche a residenti e visitatori.

Il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, ha sottolineato come il progetto rappresenti da anni un’iniziativa identitaria del territorio, diventata simbolo di un Salento più aperto, accessibile e sostenibile. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di aggiornare e migliorare un servizio già consolidato, adattandolo alle nuove esigenze di mobilità.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figurano l’introduzione di collegamenti serali e notturni verso le località balneari più frequentate e l’attivazione di corse rapide, pensate per ridurre i tempi di percorrenza. Un potenziamento che punta a migliorare la qualità complessiva del servizio e a incentivare una mobilità più sicura e sostenibile.

Il servizio sarà attivo dal 13 giugno al 13 settembre e si conferma un elemento centrale dell’offerta turistica del territorio. Secondo l’amministrazione provinciale, “SalentoinBus” non è soltanto un servizio di trasporto, ma una vera e propria infrastruttura strategica per la valorizzazione del Salento, capace di rispondere anche alle esigenze dei residenti.

Durante la conferenza stampa, il dirigente del Servizio Pianificazione trasporti e mobilità della Provincia di Lecce, Roberto Serra, ha illustrato nel dettaglio l’organizzazione del progetto, che prevede una percorrenza complessiva di circa 554mila chilometri e un investimento di 1,2 milioni di euro. Per la promozione del servizio sarà inoltre lanciato il nuovo slogan “Sali a bordo e vivi il Salento”, accompagnato da iniziative informative e promozionali sul territorio.

All’incontro hanno partecipato anche il consigliere provinciale delegato ai Trasporti Francesco Volpe, l’amministratore unico di STP Fabrizio Marra, il capo di Gabinetto della Provincia Roberto Merenda e il consigliere regionale Stefano Minerva, a conferma della collaborazione istituzionale alla base del progetto.

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