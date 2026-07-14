ClicBus amplia il servizio a Roma: il trasporto a chiamata arriva in nuove zone per collegare quartieri e servizi

ROMA – Il trasporto pubblico a chiamata continua ad allargare il proprio raggio d’azione nella Capitale. Il servizio ClicBus, pensato per offrire spostamenti più flessibili e vicini alle esigenze dei cittadini, è stato esteso a nuove aree di Roma: Valle Borghesiana-Lago Regillo, Cinquina-Casal Monastero e Corcolle-San Vittorino.

Il progetto, sviluppato da Roma Servizi per la Mobilità e affidato alla gestione di Atac, era già operativo dal 2024 nella zona di Massimina. Dal 6 luglio il servizio è stato inoltre attivato anche nei territori di Paglian Casale-Santa Palomba-Falcognana, Cerquette, Trigoria e Castello della Cecchignola-Fonte Meravigliosa, ampliando così la rete dedicata alla mobilità su richiesta.

A differenza dei tradizionali collegamenti con itinerari prestabiliti, ClicBus funziona senza un percorso fisso: sono infatti le richieste degli utenti a determinare gli spostamenti. Le vetture, dotate di otto posti e attrezzate per accogliere una carrozzina, permettono di raggiungere diverse destinazioni all’interno delle zone servite, come scuole, strutture sanitarie, fermate del trasporto pubblico, aree commerciali e altri luoghi di interesse.

Per usufruire del servizio è necessario effettuare una prenotazione. Gli utenti possono richiedere la corsa tramite l’app ClicBus fino a sette giorni prima del viaggio e fino a 30 minuti prima dell’orario desiderato.

Attraverso l’applicazione è possibile indicare il punto di partenza e quello di arrivo, scegliere tra le soluzioni proposte dal sistema, conoscere i tempi stimati dello spostamento e specificare il numero dei passeggeri. È inoltre disponibile la possibilità di prenotare una corsa per persone con ridotta mobilità oppure richiedere un viaggio “appena possibile”, in base alla disponibilità dei mezzi.

Le vetture ClicBus non possono essere fermate lungo la strada e non è possibile salire a bordo senza una prenotazione effettuata in precedenza.

Oltre all’applicazione per smartphone, il servizio è accessibile anche tramite web app sul sito Atac oppure attraverso il numero telefonico 06.46954444, attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 19.

Per quanto riguarda i costi, ClicBus utilizza la stessa tariffazione del trasporto pubblico urbano romano: sono quindi validi i biglietti e gli abbonamenti Metrebus Roma. Il titolo di viaggio può essere acquistato anche direttamente a bordo tramite carta di credito o debito grazie al sistema Tap&Go.

I biglietti acquistati per viaggiare su ClicBus consentono inoltre di utilizzare, entro il periodo di validità previsto, anche gli altri mezzi della rete di trasporto pubblico romano.

Con l’ampliamento delle aree servite, il servizio punta a migliorare i collegamenti nelle zone più periferiche della città, offrendo una soluzione alternativa e più personalizzata per raggiungere servizi e punti strategici del territorio.

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