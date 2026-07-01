Piemonte, arriva l’abbonamento ferroviario trimestrale illimitato: più flessibilità per i viaggiatori

Dal 1° luglio è attivo anche sui servizi ferroviari regionali del Piemonte il nuovo abbonamento Trimestrale Illimitato, introdotto dall’Agenzia della Mobilità Piemontese nell’ambito dell’aggiornamento del sistema tariffario regionale.

La nuova formula amplia quanto già previsto per il trasporto su gomma extraurbano e rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore integrazione e semplificazione dell’offerta di trasporto pubblico. Il titolo consente di viaggiare senza limiti per tre mesi consecutivi e si affianca alle soluzioni già esistenti su base settimanale, mensile e annuale.

L’obiettivo è offrire una maggiore flessibilità economica, soprattutto a studenti, pendolari e famiglie, che potranno suddividere la spesa nel corso dell’anno senza rinunciare ai vantaggi degli abbonamenti a lungo termine.

Secondo l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, la misura risponde a una richiesta concreta dei cittadini, che chiedevano maggiore elasticità nel pagamento degli abbonamenti. L’estensione del trimestrale ai treni regionali completa inoltre il processo di integrazione tra trasporto su gomma e ferro, ampliando le opzioni a disposizione degli utenti.

Anche la presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Cristina Bargero, ha sottolineato come la decisione sia nata dall’ascolto delle esigenze degli utenti, in particolare degli studenti. Le analisi dell’ente mostrano che l’utilizzo combinato di abbonamenti trimestrali e mensili non incide negativamente sui ricavi complessivi del sistema, garantendo al tempo stesso maggiore accessibilità.

Il nuovo abbonamento è valido per tutte le tratte e fasce chilometriche. A titolo esemplificativo, nella fascia tra 20,1 e 25 chilometri il costo è di 218 euro per trimestre, pari a 654 euro su base annua per tre rinnovi consecutivi. Una cifra sostanzialmente allineata all’abbonamento annuale Under26, ma con il vantaggio di una spesa distribuita nel tempo.

Contestualmente all’introduzione del nuovo titolo di viaggio, le tariffe regionali sono state aggiornate con un adeguamento dell’1,5%, in linea con l’inflazione programmata per il 2026.

Con questa novità, la Regione Piemonte prosegue il percorso di rinnovamento del sistema tariffario, puntando su un trasporto pubblico più flessibile, accessibile e coerente con le esigenze di mobilità quotidiana dei cittadini.