Mobilità transfrontaliera, intesa tra Regione Lombardia e Canton Ticino: più treni, autobus e integrazione dei servizi di trasporto

Rafforzamento del trasporto ferroviario e su gomma, maggiore integrazione tariffaria tra biglietti e abbonamenti e sviluppo di soluzioni di mobilità intermodale. Sono questi i principali obiettivi dell’accordo siglato tra Regione Lombardia e la Repubblica e Cantone Ticino, che punta a potenziare i collegamenti transfrontalieri e a promuovere forme di mobilità sostenibile tra Italia e Svizzera.

L’intesa, che aggiorna un precedente documento del 29 aprile 2020 e consolida una collaborazione attiva da circa quindici anni, è stata firmata a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione Attilio Fontana e dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, insieme ai rappresentanti del Canton Ticino, il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali e il Cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri.

L’accordo mira a migliorare la qualità e la frequenza dei collegamenti tra i due territori, coinvolgendo pendolari, studenti, lavoratori e turisti che ogni giorno attraversano il confine. Al centro del progetto vi è l’idea di un sistema di trasporto sempre più integrato, capace di combinare ferro, gomma e soluzioni di interscambio.

Il presidente Fontana ha sottolineato come l’intesa rappresenti un esempio concreto dell’approccio regionale alla mobilità sostenibile, che tiene insieme sostenibilità ambientale, efficienza economica e risposte ai bisogni dei territori. Ha inoltre evidenziato il ruolo strategico del sistema lombardo, che registra ogni anno oltre 200 milioni di passeggeri ferroviari e circa 800 mila utenti giornalieri.

Negli ultimi anni, ha ricordato, sono cresciuti in modo significativo i servizi Regio Express e le linee regionali, che garantiscono una parte rilevante della domanda di trasporto quotidiana. Un trend confermato anche durante il periodo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con un incremento della domanda e un potenziamento dell’offerta di servizi ferroviari.

Secondo Fontana, la sfida principale resta quella di adeguare infrastrutture e organizzazione del servizio a una domanda in costante crescita, garantendo collegamenti sempre più efficienti e affidabili. In questa direzione si inserisce la nuova intesa con il Canton Ticino, finalizzata a rendere il sistema di trasporto più competitivo e integrato.

L’assessore Lucente ha evidenziato come l’accordo rappresenti un ulteriore passo avanti nella cooperazione transfrontaliera, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti ferroviari e su gomma tra Svizzera e Lombardia. Tra le priorità figurano il rinnovo della flotta, il potenziamento delle infrastrutture e l’aumento delle frequenze, in particolare sulla linea Regio Express RE80 Milano–Locarno, che potrebbe arrivare a una corsa ogni 30 minuti.

Dal lato svizzero, il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali ha espresso soddisfazione per la continuità della collaborazione, sottolineando come la qualità e la frequenza dei servizi siano determinanti per incentivare l’uso del trasporto pubblico. L’accordo apre inoltre a nuove prospettive, tra cui l’estensione dei servizi su gomma e il rafforzamento dei parcheggi di interscambio, con l’obiettivo di ridurre l’uso dell’auto privata.

L’intesa prevede anche l’introduzione e il potenziamento di nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri, tra cui l’estensione di alcune linee regionali e l’evoluzione di altre in servizi più rapidi e frequenti. Parallelamente, si lavora all’ampliamento dei sistemi di bigliettazione integrata e digitale, per rendere più semplice e immediato l’utilizzo del trasporto pubblico oltreconfine.

Infine, il documento promuove lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile come car pooling, car sharing e park and ride, inserite in una strategia più ampia che punta a rafforzare l’intermodalità e a ridurre la dipendenza dall’automobile privata, valorizzando l’integrazione tra treni, autobus e trasporto lacuale.

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