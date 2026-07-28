BRT Bari, avanzano i lavori della linea Lilla: nuovi cantieri tra via Cognetti e corso Cavour

Procedono senza sosta i lavori per la realizzazione delle quattro linee del Bus Rapid Transit (BRT) di Bari. In questi giorni il cantiere della linea Lilla entra in una nuova fase con gli interventi lungo via Cognetti e corso Cavour, che si aggiungono a quelli già avviati in via De Giosa, per completare il collegamento tra viale Einaudi e piazza Moro.

La linea Lilla rappresenterà uno degli assi principali del nuovo sistema di trasporto rapido cittadino, mettendo in connessione il Municipio II con il centro di Bari. Il percorso attraverserà via De Giosa, via Cognetti e corso Cavour fino a raggiungere piazza IV Novembre, dove si collegherà alla corsia BRT già realizzata su corso Vittorio Emanuele, condivisa con le linee Rossa e Blu.

Le lavorazioni seguono lo stesso modello adottato negli altri cantieri già completati. Dopo la rimozione del vecchio manto stradale viene posata una speciale guaina rinforzata, seguita dal nuovo strato di binder e dalla successiva colorazione rossa dell'asfalto, elemento distintivo delle corsie riservate al Bus Rapid Transit.

In corso Cavour è inoltre prevista la costruzione di una nuova fermata BRT, dotata di una moderna pensilina tecnologica, che sorgerà nei pressi della Camera di Commercio. L'intervento comprende anche il rifacimento del marciapiede per migliorare l'accessibilità dell'area. Durante le lavorazioni la circolazione veicolare viene garantita attraverso il transito su una sola semicarreggiata nei tratti interessati dal cantiere.

Nei prossimi giorni gli operai torneranno a intervenire anche in via De Giosa, dove sarà rifatto il manto stradale destinato alla viabilità ordinaria e verrà installata la struttura della nuova pensilina, accompagnata dall'ampliamento del marciapiede. Una volta conclusi gli interventi su corso Cavour, il cantiere proseguirà in alcuni tratti di via Melo, via Prospero Petroni e via Caduti di Via Fani con lavorazioni analoghe.

La linea Lilla collegherà il Parco Due Giugno con la Stazione Centrale, attraversando alcuni dei principali assi viari cittadini. Il percorso partirà da viale Einaudi, costeggerà il parco lungo via della Resistenza, per poi proseguire su viale della Repubblica, viale Unità d'Italia, ponte XX Settembre, via Prospero Petroni, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella e corso Italia fino a piazza Moro.

Il tragitto di ritorno toccherà via Caduti di Via Fani, via Melo, via Prospero Petroni, viale Unità d'Italia, largo Ciaia, corso Benedetto Croce, via Don Luigi Sturzo, via della Costituente e nuovamente viale Einaudi, chiudendo l'anello presso l'ingresso sud del Parco Due Giugno.

L'infrastruttura condividerà parte del percorso con la linea Rossa nel tratto del quartiere Murattiano e con la linea Verde lungo via Don Luigi Sturzo, contribuendo a creare una rete di trasporto pubblico più integrata, veloce ed efficiente per gli spostamenti tra i quartieri e il centro cittadino.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.