Dott rafforza la presenza nell'area metropolitana di Torino: servizio confermato per tre anni con monopattini, e-bike e biciclette

Dott, tra i principali operatori europei della micromobilità condivisa, si è aggiudicata il nuovo bando della Città Metropolitana di Torino, assicurandosi la gestione del servizio per i prossimi tre anni. L'azienda continuerà così a operare nel capoluogo piemontese e in altri 15 Comuni del territorio, ampliando ulteriormente la propria rete con l'inclusione di Settimo Torinese, dove il servizio è già attivo.

Grazie al nuovo affidamento, Dott sarà l'unico operatore a mettere a disposizione una flotta completamente multimodale, composta da monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e biciclette tradizionali. Complessivamente saranno disponibili 2.290 monopattini elettrici, 1.135 e-bike e 485 biciclette muscolari, con l'obiettivo di favorire una mobilità condivisa sempre più integrata tra Torino e i Comuni dell'area metropolitana.

Per celebrare il rinnovo della concessione, l'azienda ha presentato anche il nuovo monopattino elettrico di ultima generazione. Il modello introduce diverse innovazioni, tra cui una batteria con autonomia raddoppiata, una pedana più ampia per migliorare stabilità e comfort di guida e un pratico supporto per smartphone dotato di ricarica wireless, pensato per agevolare chi utilizza sistemi di navigazione durante gli spostamenti.

Le biciclette elettriche, già apprezzate nel capoluogo, saranno ora disponibili anche nei Comuni limitrofi, mentre l'introduzione delle biciclette tradizionali completa un'offerta che punta a soddisfare esigenze di mobilità differenti. Per Dott si tratta di una conferma della strategia multimodale già sperimentata con successo in altre realtà, come dimostra anche il recente affidamento ottenuto nell'area metropolitana di Padova.

«Torino è la città in cui è iniziata la nostra esperienza italiana nel 2019 e questo risultato rappresenta un traguardo particolarmente significativo», ha dichiarato Vittorio Gattari, Direttore Relazioni Istituzionali di Dott. «Essere stati selezionati per tutti e tre i servizi per cui ci siamo candidati è motivo di grande soddisfazione. Continueremo a investire in mezzi sempre più moderni e tecnologici per offrire un servizio efficiente e sostenibile ai cittadini dell'intera area metropolitana».

L'azienda conferma inoltre il proprio impegno sul fronte della sicurezza e della qualità del servizio. Tutti i monopattini saranno dotati di targa e l'intera flotta sarà coperta da assicurazione, nel rispetto della normativa vigente. In collaborazione con la Città Metropolitana e con le amministrazioni comunali, Dott punta inoltre a sviluppare nuovi stalli dedicati alla sosta dei mezzi, con l'obiettivo di rendere la micromobilità sempre più ordinata, sicura e accessibile, contribuendo a ridurre l'utilizzo dell'auto privata e a promuovere una mobilità urbana più sostenibile.

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