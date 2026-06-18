Flibco potenzia il collegamento tra Torino e l’aeroporto: più corse, nuovi bus e maggiore capacità

Flibco, servizio di navette aeroportuali già scelto da migliaia di viaggiatori, annuncia un significativo rafforzamento del collegamento tra il centro di Torino e il Torino Airport. Il servizio, che parte dall’Autostazione di Corso Vittorio Emanuele II e da Porta Nuova, sarà potenziato con nuovi mezzi e un incremento delle frequenze per rispondere alla crescente domanda di mobilità sul territorio piemontese.

Il piano di sviluppo prevede l’arrivo di tre nuovi autobus di ultima generazione, operati in collaborazione con Bus Company, realtà di riferimento nel trasporto pubblico regionale. I nuovi veicoli permetteranno un aumento complessivo della capacità del servizio pari a circa il 40%, contribuendo a gestire in modo più efficace il flusso crescente di passeggeri da e verso l’aeroporto.

Oltre alla maggiore capienza, i nuovi autobus sono stati progettati con tecnologie orientate all’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi, con l’obiettivo di rendere il servizio più sostenibile e moderno. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche all’accessibilità: tutti i mezzi sono dotati di pedana per persone con disabilità motoria, rafforzando così l’impegno verso una mobilità inclusiva.

Il potenziamento non riguarda solo la flotta, ma anche la frequenza delle corse. Il servizio prevede infatti l’aggiunta di 10 nuove corse giornaliere, garantendo una copertura oraria più ampia e una maggiore flessibilità per i viaggiatori, sia in partenza che in arrivo.

Le fermate strategiche presso Porta Nuova e Corso Vittorio Emanuele II rendono il collegamento una soluzione comoda e facilmente accessibile per residenti, turisti e passeggeri business, consolidando il ruolo della navetta come alternativa pratica al trasporto privato.

Il rafforzamento del servizio si inserisce in un contesto di crescita per lo scalo torinese, come sottolineato dal management dell’aeroporto, che vede nel miglioramento dei collegamenti urbani un elemento chiave per sostenere l’aumento del traffico passeggeri e i futuri sviluppi dell’infrastruttura.

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